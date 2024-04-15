Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Έβδομο ντέρμπι της σεζόν στο ΟΑΚΑ

Η ώρα για το 7ο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν έφτασε.



Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική του Top-6 της Stoiximan Basket League (20:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), στην μέχρι στιγμής μεταξύ τους αναμέτρηση με το... μικρότερο ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα των φετινών ντέρμπι:

Πράγματι, οι «πράσινοι», έχοντας νικήσει και στα δύο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, διατηρούνγια την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας, καθώς ακόμη και με ήττα στο, θα πρέπει να χάσουν και σε ένα από τα εναπομείναντα παιχνίδια (Προμηθέας μέσα, Άρης έξω, Περιστέρι μέσα) έτσι ώστε να βρεθούν στη δεύτερη θέση.Παρά το μικρό βαθμολογικό διακύβευμα, κάθε ντέρμπι είναι πολύ σημαντικό για λόγουςκαι μόνο. Οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση, έχοντας εξασφαλίσει μία θέση στα playoffs της, επομένως θα ψάξουν το ροζ φύλλο ώστε να διατηρήσουν ψηλά το ηθικό τους μετά τα εξαιρετικά ευρωπαϊκά αποτελέσματα.Σχετικά με τα αγωνιστικά νέα των δύο αντιπάλων, για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο, που δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού, που αποκόμισε από το ματς της Ευρωλίγκας κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου και πιθανώς θαΑπό την άλλη πλευρά, οδεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών. Eκτός θα μείνουν οι, που δεν είναι δηλωμένοι στο πρωτάθλημα. Από τους υπόλοιπους 7 ξένους (Πετρούσεφ, Κάνααν, Ράιτ, ΜακΚίσικ, Φαλ, Πίτερς, Γουίλιαμς-Γκος), ο Έλληνας τεχνικός θα πρέπει να «κόψει» έναν. Ερωτηματικό είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος είναι καλά ιατρικά και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί.Η διαιτητική τριάδα του αγώνα θα είναιΟλυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51 (Super Cup)Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (Ευρωλίγκα)Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 54-66 (Stoiximan Basket League)Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-80 (Stoiximan Basket League)Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 58-69 (Τελικός Κυπέλλου)Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (Ευρωλίγκα)

