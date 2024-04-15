Αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στο «Σουκρού Σαράτζογλου» μετρούν στον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη με 3-2 στο Καραϊσκάκη για τα προημιτελικά του Confence League.



Οι Πειραιώτες μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη, αλλά καλούνται να ολοκληρώσουν τη δουλειά μέσα στην Κωνσταντινούπολη και να προκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα μικρό προβάδισμα και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του με στόχο η ομάδα να πάρει το εισιτήριο για την τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.



Όλα δείχνουν ότι ο Βάσκος τεχνικός δεν σκοπεύει να αλλάξει πολλά πράγματα όσον αφορά την τακτική προσέγγιση που θα έχει η ομάδα επί του τουρκικού εδάφους σε σχέση με το πρώτο ματς στο Φάληρο.



Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ασκήσει την ίδια πίεση στη Φενέρ, αφού ο Μεντιλίμπαρ έχει διαπιστώσει πως το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών της κάνει επιπόλαια λάθη, όπως φάνηκε στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη.



Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, παίζεται μία θέση ανάμεσα σε Γιόβετιτς, Όρτα και Μασούρα. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις θα πρέπει να θεωρούνται «κλειδωμένες», αν και ο προπονητής δεν έχει φανερώσει τις σκέψεις του.



Ίσως να περιμένει να διαπιστώσει την κατάσταση του Όρτα μέχρι και την Τετάρτη, παραμονή της ρεβάνς με τους Τούρκους στο «Σουκρού Σαράτζογλου».



