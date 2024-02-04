Λογαριασμός
Οι 11 του ντέρμπι της Λεωφόρου και προβλέψεις για Βέρμπιτς, Σπόραρ, Βαγιαννίδη

Nτέρμπι «αιωνίων» δίχως αύριο στη Λεωφόρο και ο Νίκος Παγκάκης σας δίνει την εντεκάδα του ντέρμπι της Λεωφόρου  

Παγκάκης: Δίνει τους 11 του ντέρμπι της Λεωφόρου και προβλέπει τι θα γίνει με Βέρμπιτς, Σπόραρ, Βαγιαννίδη

Οι δυο «αιώνιοι», θα συναντηθούν ξανά μετά τις επικές τους μονομαχίες για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson εκεί που μετά από 210 αγωνιστικά λεπτά και μια ψυχοφθόρο διαδικασία στα πέναλτι οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. 

Ο Νίκος Παγκάκης δίνει την εντεκάδα του ντέρμπι και μεταφέρει όλο το πράσινο ρεπορτάζ. 

Πηγή: paopantou.gr

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
