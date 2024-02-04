Οι 11 του ντέρμπι της Λεωφόρου και προβλέψεις για Βέρμπιτς, Σπόραρ, Βαγιαννίδη

Οι δυο «αιώνιοι», θα συναντηθούν ξανά μετά τις επικές τους μονομαχίες για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson εκεί που μετά από 210 αγωνιστικά λεπτά και μια ψυχοφθόρο διαδικασία στα πέναλτι οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Ο Νίκος Παγκάκης δίνει την εντεκάδα του ντέρμπι και μεταφέρει όλο το πράσινο ρεπορτάζ.

