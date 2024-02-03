Parisien: «Δεν υπάρχει αμφιβολία στην Παρί, ο Εμπαπέ θα φύγει το καλοκαίρι για τη Ρεάλ»

Μόνο λίγοι μήνες μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση του πολυπαιγμένου και πολυδιαφημισμένου... σίριαλ με το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κιλιάν Εμπαπέ, μια ιστορία που έχει κρατήσει πολύ, με δεκάδες επεισόδια...

Σύμφωνα λοιπόν με σημερινό δημοσίευμα της «Parisien», οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχουν πια καμία αμφιβολία πως ο Γάλλος σούπερ σταρ θα αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι από το «Παρκ ντε Πρενς» με προορισμό τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ!



Μπορεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να κρατάει... κλειστά τα χαρτιά για το μέλλον του εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο, από το περιβάλλον του γαλλικού συλλόγου, αλλά και από τα αποδυτήρια και τα ενδότερα των Παριζιάνων, προκύπτει πως ο 25χρονος επιθετικός έχει πάρει την οριστική του απόφαση να φορέσει τη φανέλα των «μερένχες»!



Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο στόχος του Εμπαπέ σε αυτούς τους τελευταίους μήνες παρουσίας του στους πρωταθλητές Γαλλίας - αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι - είναι να κατακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε ώστε να φύγει νικητής και με... ψηλά το κεφάλι!



Από την άλλη, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως δουλεύει... πυρετωδώς για τη σύναψη του μεγαλύτερου συμβολαίου της ομάδας, ώστε να δώσουν ακόμα έναν λόγο στον Εμπαπέ να γίνει κάτοικος «Μπερναμπέου».

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

— Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024

