Βαμβακούλας στο «P»: Η αναφορά σε Τερίμ Καρβαλιάλ και το SOS για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι

Ο Νίκος Βαμβακούλας μιλά αποκλειστικά στο paopantou και τον Σωτήρη Σουχλέρη, λίγο πριν το ντέρμπι των αιωνίων στην Λεωφόρο. Ο παλαίμαχος αμυντικός, που φόρεσε τις φανέλες και των δυο αντιπάλων, δίνει τα φώτα του για τους προπονητές. Ακόμα, αναφέρεται στην απουσία του κόσμου αλλά και στα κενά του Ολυμπιακού. Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός ώστε να πάρει τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.

Πως βλέπεις τελευταία αγωνιστικά τους δυο αιώνιους αντιπάλους;

Και οι δύο ομάδες, ειδικά όταν παίζουν ντέρμπι μεταξύ τους, δεν μπορούμε να πούμε αν ο ένας ή ο άλλο είναι καλύτερος. Δεν παίζει κανένα ρόλο ούτε και η έδρα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός όπως ο Ολυμπιακός έκαναν πολλές μεταγραφές.

