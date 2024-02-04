Ανάλυση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το πλάνο της νίκης του Τερίμ και η… πράσινη ραχοκοκαλιά

Σε λίγες ώρες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν τον σημαντικότερο αγώνα τους για το φετινό πρωτάθλημα έως τώρα. Ο χαμένος θα απομακρυνθεί κατά πάσα πιθανότητα, από όχι έναν, αλλά δύο αντιπάλους στην “κούρσα” του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πόσο σημαντικοί είναι οι τρείς βαθμοί στο ντέρμπι. Τερίμ και Καρβαλιάλ το γνωρίζουν, για να φτάσουν όμως στην νίκη θα προσεγγίσουν διαφορετικά το παιχνίδι.

Όπως με Ατρόμητο



Ο Φατίχ Τερίμ αρχίζει και γνωρίζει την ομάδα του καλύτερα. Σταδιακά, οι τακτικές του τροποποιήσεις “συναντούν” τις σταθερές που είχαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού από πριν. Οι διορθωτικές κινήσεις που κάνει στα τελευταία τρία παιχνίδια έχουν λογική και η ομάδα του στο Περιστέρι δείχνει να ανταπεξέρχεται καλά. Στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός απέτρεψε το transition game στον Ατρόμητο, τον έκανε ακίνδυνο για την εστία του Ντραγκόφσκι και πήρε την νίκη με την συνεργασία Μπερνάρ – Μλαντένοβιτς που θα δούμε παρακάτω.

