Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Κλαμπ Μπριζ για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ

Η καυτή Τούμπα θα κρίνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Europa Conference League!

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 στο Βέλγιο από την Κλαμπ Μπριζ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των προημιτελικών, εκεί όπου δεν ήταν καλός, δεν μπόρεσε να φανεί επικίνδυνος σχεδόν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, αλλά είδε τον Ντόμινικ Κοτάρσκι να τον κρατάει ζωντανό στο κόλπο της πρόκρισης.



Ο Κροάτης έκανε μεγάλες αποκρούσεις, μια εξ αυτών και σημαντικότερη το πέναλτι του Τιάγκο, με το σκορ να δίνει το δικαίωμα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να πιστεύει πως μπορεί να το ανατρέψει στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας (18/02, 22:00) στη Θεσσαλονίκη.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Με 3-5-2 παρέταξε την Κλαμπ Μπριζ ο Νίκι Χάγεν. Κάτω από τα δοκάρια ο Γιάκερς, με τους Σπίλερς, Μέχελε, Ντε Κάιπερ να αποτελούν την τριάδα των στόπερ. Στα χαφ οι Ονιεντίκα, Βανάκεν και Φέτλεσεν, με τον Σάμπε να αναλαμβάνει όλη τη δεξιά πλευρά, ενώ την αριστερή ο Σκόρας. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης πήραν οι Τιάγκο και Γιουτγκλά.

Το γνωστό σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε για τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Στην εστία ο Κοτάρσκι, με κεντρικούς αμυντικούς τους Κουλιεράκη και Κεντζιόρα, ενώ θέση στα άκρα της άμυνας πήραν οι Βιεϊρίνια (δεξιά) και Μπάμπα (αριστερά). Δίδυμο στα χαφ οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια σε ρόλο «10αριού» και τους Τάισον (αριστερά) και Ζίβκοβιτς (δεξιά) στα φτερά. Στη θέση του σέντερ φορ επιλέχθηκε από τον Ρουμάνο τεχνικό ο Σαμάτα.

Το ματς:

Η πρώτη φάση του παιχνιδιού ήρθε μόλις στο 2’ όταν ο Τάισον εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, με την κεφαλιά του Σαμάτα να περνάει άουτ. Από την άλλη, όμως, η Κλαμπ Μπριζ στην πρώτη της επιθετική απόπειρα κατάφερε να σκοράρει: ο Γιουτγκλά είδε το μεγάλο κενό που είχε έξω από την περιοχή του ο ΠΑΟΚ και μοίρασε στον Φέτλεσεν, που ανενόχλητος νίκησε το Κοτάρσκι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου οι Βέλγοι είχαν καλή στιγμή να βρουν και δεύτερο τέρμα, όταν ο Ντε Κάιπερ έκανε το γύρισμα, με τον Τιάγκο να μην προλαβαίνει προ κενής εστίας να βάλει το πόδι του. Οι Θεσσαλονικείς στη συνέχεια πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, όμως, αδυνατούσαν να φανούν απειλητικοί στην εστία του Γιάκερς, με τους γηπεδούχους να έχουν πολύ σωστά διαμορφωμένες τις γραμμές τους στον αγωνιστικό χωρό.

Το ματς δεν είχε αξιόλογες φάσεις στις δύο εστίες, στο 37’ ο Φέτλεσεν προσπάθησε να σουτάρει μέσα από την περιοχή, αλλά ο Κεντζιόρα έβαλε έγκαιρα το πόδι του στην μπάλα και έδιωξε σε κόρνερ. Στο 39’ ο Κωνσταντέλιας με ωραία ενέργεια πάτησε περιοχή, όμως η προσπάθειά του κόπηκε και στη συνέχεια της φάσης ο Μεϊτέ έκανε το σουτ, που έφυγε άουτ, στην πρώτη ουσιαστική τελική του ΠΑΟΚ μετά την κεφαλιά του Σαμάτα στο δεύτερο λεπτό. Ο Τάισον στο 44’ σε μια φάση διαρκείας δοκίμασε τα πόδια του, αλλά είδε την μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάκερς και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Χωρίς κάποια μεγάλη στιγμή το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Γιούτγκλα να πατάει περιοχή στο 54’ από οριακή θέση, αλλά το τελείωμά του έφυγε στο πλαϊνό δίχτυ του Κοτάρσκι. Οι γηπεδούχοι έβρισκαν κενούς χώρους, μιας και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές τους και στο 58’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να βρουν και δεύτερο τέρμα: ο Σκόρας έκανε το γύρισμα στην περιοχή, με την μπάλα να πηγαίνει στον Γιουτγκλά που σούταρε από κοντά, αλλά ο Κοτάρσκι έδιωξε ενστικτωδώς.

Στο 62’ ο Ντεσπόντοφ πήρε τη θέση του Κωνσταντέλια για την πρώτη αλλαγή από πλευράς Λουτσέσκου, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα (66’) ο Τάισον βγήκε γρήγορα στην κόντρα και πάσαρε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έσπασε για τον Ντεσπόντοφ, αλλά οι Βέλγοι κατάφεραν να κόψουν. Στο 72’ ο Οζντόεφ δεν μπόρεσε να βάλει το κεφάλι του στην εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ενώ στο 76΄η Μπριζ κέρδισε πέναλτι: ο Νούσα είδε την κίνηση του Ονιεντίκα, με τον Κοτάρσκι να βγαίνει άτσαλα και να τον ανατρέπει. Παρόλα αυτά ο Κοτάρσκι απέκρουσε την εκτέλεση του Τιάγκο, κρατώντας ζωντανούς τους «ασπρόμαυρους»!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει μια καλή στιγμή με μπροστάρη τον ακούραστο, Τάισον, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ η εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ στις καθυστερήσεις δεν απείλησε τον Γιάκερς. Το τελευταίο σφύριγμα της λήξης βρήκε την Κλαμπ Μπριζ νικήτρια με 1-0, αλλά οι «ασπρόμαυροι» έμειναν ζωντανοί στο κόλπο της πρόκρισης και θα παίξουν τα ρέστα τους στη ρεβάνς της Τούμπας.

MVP: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ηττήθηκε, αλλά ο Ντόμινικ Κοτάρσκι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Κάνει μεγάλη επέμβαση στο 58ο λεπτό στο σουτ του Γιουτγκλά και λέει «όχι» στο πέναλτι του Τιάγκο, κρατώντας ζωντανό τον «δικέφαλο του Βορρά» ενόψει της ρεβάνς.

Η σφυρίχτρα: Χωρίς κάποιο λάθος η διαιτησία του Γερμανού, Ζίμπερτ, με την υπόδειξή του στο πέναλτι της Μπριζ να είναι σωστή.

Κλαμπ Μπριζ (Νίκι Χάγεν): Γιάκερς, Σπίλερς (56’ Ορντόνεθ), Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Σάμπε, Ονιεντίκα, Βανάκεν, Φέτλεσεν, Σκόρας, Τιάγκο, Γιουτγκλά (72’ Μούσα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (81’ Γιόνι), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Σβαμπ), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (62’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Σαμάτα (72’ Τόμας).

Διαιτητής: Ζίμπερτ (Γερμανία)

Βοηθοί: Ζάιντελ, Φόλτιν (Γερμανία)

4ος: Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

VAR: Φριτς (Γερμανία)

