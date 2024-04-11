«Πράσινο» πάρτι στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για τη 2η θέση της regular season της Ευρωλίγκας!

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό, όσο και εκρηκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 84-75 της Άλμπα Βερολίνου στην καυτή ατμόσφαιρα του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με το «τριφύλλι» να κλειδώνει τη 2η θέση και το πλεονέκτημα έδρας, τερματίζοντας με ρεκόρ 23-11!



Με τους «τρεις σωματοφύλακες», Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Κώστα Αντετοκούνμπο, να βρίσκονται σε τρομερό βράδυ και να ηγούνται της προσπάθειας, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν λύγισε την ουραγό, αλλά άκρως ανταγωνιστική Άλμπα και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playofffs, ο οποίος θα είναι είτε η Μακάμπι, είτε ο νικητής του Βίρτους-Μπασκόνια.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ναν με 28 πόντους - 23 στο δεύτερο ημίχρονο (!) - επίδοση που συνιστά προσωπικό ρεκόρ στη διοργάνωση! Απολαυστικός για ακόμα μια φορά ο Κώστας Σλούκας με 16 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ και 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ, όσον αφορά τον Αντετοκούνμπο, ήταν κομβικός στο πρώτο μισό τηςε τελευταίας περιόδου, τελειώνοντας το ματς με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 μπλοκ!



Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Μπαλτσερόφσκι στην αρχική του πεντάδα. Εκείνοι πάντως που μπήκαν καλύτερα στο ματς ήταν οι Γερμανοί, και με τους Κουμάντζε και Χέρμανσον να χτυπούν σ τη ρακέτα, προηγήθηκαν με 2-5 προτού ο Γκριγκόνις ισοφαρίσει με τρίποντο (5-5) στο 3’. Κάπου εκεί, τα λάθη και η κακή άμυνα των «πρασίνων», επέτρεψαν στην Άλμπα Βερολίνου να τρέξει ένα γρήγορο 7-0 για το 12-5 στο 5’.

Η είσοδος των Λεσόρ και Σλούκα στο παρκέ έδωσαν την απαραίτητη επιθετική ώθηση στο «τριφύλλι», οι οποίοι με δικά τους καλάθια «ξεκόλλησαν» τον Παναθηναϊκό, μειώνοντας στην ελάχιστη τιμή της διαφοράς (16-17) στο 8’. Με τον Κουμάντζε πάντως να συνεχίζει να κάνει θραύση στο «ζωγραφιστό», οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +6 για το 23-17.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στη δεύτερη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να σφίγγει την άμυνά του, βρίσκοντας σιγά-σιγά επιθετικό ρυθμό μέσω της περιφέρειάς του. Κρατώντας τους Βερολινέζους στους μόλις 4 πόντους στα πρώτα 4,5 λεπτά, οι «πράσινοι» κατάφεραν όχι μόνο να «ροκανίσουν» τη διαφορά, αλλά και να προηγηθούν για πρώτη φορά μετά το αρχικό 2-0, με καλάθια των Βιλντόσα, Ναν, Σλούκα και Λεσόρ για το 30-27 στο 15!

Ωστόσο, η αντίδραση της Άλμπα ήρθε άμεσα με ένα γρήγορο σερί 5-0 δια χειρός Χέρμανσον και Ματ Τόμας (30-32), με τις δύο ομάδες έκτοτε να ανταλλάζουν διαδοχικά χτυπήματα μέχρι το τέλος της περιόδου. Η είσοδος του Κώστα Αντετοκούνμπο στο τελευταίο διάστημα του δεκαλέπτου, σε συνδυασμό με την πολύ καλή εμφάνιση του Σλούκα στο εκτελεστικό και δημιουργικό κομμάτι, έδωσαν την ευκαιρία στους «πράσινους» να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο με βραχεία κεφαλή και με σκορ 38-37. Ο Έλληνας σέντερ είχε 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και ισάριθμες τάπες σε 5,5 λεπτά, βοηθώντας σημαντικά το σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου φαίνεται πως λειτούργησε ευεργετικά για τον Παναθηναϊκό, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να... καθαρίζουν το μυαλό τους και να μπαίνουν πιο συγκεντρωμένα και αποφασιστικά στην τρίτη περίοδο. Με τον Κέντρικ Ναν να... εκρήγνυται επιθετικά και να πετυχαίνει 12 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά του δεκαλέπτου (!), οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 50-46, ενώ λίγο αργότερα, με τρίποντο του Γκριγκόνις έφτασαν για πρώτη φορά στο +7 για το 55-48 στο 26'.

Και εκεί που έδειχνε ότι το μομέντουμ ήταν υπέρ των γηπεδούχων, η Άλμπα «απάντησε» δυναμικά, ισοφαρίζοντας σε 57-57 στο 28' με κύριο εκφραστή τον Ματ Τόμας, ενώ παρά το τρίποντο προσπέρασης του Σλούκα (60-59) στο 29', οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την κακή και... χαλαρή άμυνα του Παναθηναϊκού, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 για το 63-60.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να μην μπλέξει σε περιπέτειες απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να πατάει το γκάζι, βγάζοντας τρομερή ενέργεια στο παρκέ και βάζοντας τον κόσμο στην εξίσωση του αγώνα. Εκείνος που άλλαξε το ρου της αναμέτρησης ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με καλάθια και τρομερές άμυνες (2 τάπες) που ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ, για να έρθουν οι Σλούκας και Ναν και με προσωπικούς πόντους να τρέξουν ένα σερί 13-0 για το 73-63 στο 34'!

Στον εναπομείναντα χρόνο, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε εξαιρετικά το υπέρ του προβάδισμα και παρά την αντεπίθεση των Βερολινέζων με τα διαδοχικά τρίποντα του Ντέλοου (78-72) στο 38', οι «πράσινοι» καθάρισαν το ματς με το ίδιο ακριβώς «νόμισμα» και με τα τρίποντα των Ναν και Ερνανγκόμεθ στο τελευταίο λεπτό, πήραν τη νίκη με το τελικό 84-75!

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 38-37, 60-63, 84-75.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.