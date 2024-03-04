Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Γουόκαπ, τι συνέβη

Άλλη μια ατυχία στους «ερυθρόλευκους», καθώς παρακολουθούσαν τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ να πέφτει άτσαλα στο παρκέ, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Ουόκαπ βρέθηκε αμέσως στον πάγκο του Ολυμπιακού, όπου το ιατρικό επιτελείο της ομάδας αντιμετώπισε άμεσα την κατάσταση. Η κατάστασή του παραμένει αβέβαιη.

