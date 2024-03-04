Super League: Πρεμιέρα με Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Άρης στα playoffs

Με δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι θα αρχίσουν την προσεχή Κυριακή τα playoffs στην Super League.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Άρης είναι τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια της πρεμιέρας, ενώ η ΑΕΚ θα πάει στη Λαμία.

Μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει και η δεύτερη αγωνιστική, καθώς η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ.

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

Η διαδικασία της κλήρωσης

Η κλήρωση δεν έγινε με τα… παραδοσιακά μπαλάκια και την κληρωτίδα, αλλά με υβριδικό σύστημα, δηλαδή με ηλεκτρονική παραγωγή 500 διαφορετικών σεναρίων και εν συνεχεία χειροκίνητη κλήρωση ενός εξ αυτών για τα playoffs και ενός για τα playouts.

Θυμίζουμε πως Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν ζητήσει κλειδάριθμο ώστε να αγωνιστούν εντός έδρας στην πρεμιέρα των playoffs και όχι μεταξύ τους λόγω των αγώνων που έχουν να δώσουν για τη φάση των «16» του Conference League.

Την Τετάρτη στο ΔΣ της λίγκας θα επικυρωθεί η βαθμολογία και θα αποφασιστεί το ακριβές πρόγραμμα. Παράλληλα θα συζητηθεί το αίτημα της ΕΠΟ να αναβληθεί η δεύτερη αγωνιστική, προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο η Εθνική ομάδα να προετοιμαστεί για τα μπαράζ πρόκρισης στο Euro 2024 (παίζει στις 21/3 με το Καζακστάν στην Opap Arena και αν περάσει θα παίξει εκτός με Γεωργία ή Λουξεμβούργο).

Σημειώνεται πως σε περίπτωση πρόκρισης Ολυμπιακού ή και ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Conference League, η Λίγκα είναι υποχρεωμένη να αναβάλει αγωνιστική (αυτή που θα γίνει ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο αγώνα) για λόγους… εθνικού συμφέροντος και το καλεντάρι θα γίνει «ασφυχτικό». Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει όλα τα πρωταθλήματα να ολοκληρωθούν εγκαίρως λόγω της διεξαγωγής του Euro 2024 στη Γερμανία τον Ιούνιο.

Τι ισχύει στις ισοβαθμίες



Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν μετά την ολοκλήρωση των playoffs ή των playouts ισχύουν κατά σειρά τα εξής κριτήρια:

1) Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του πρωταθλήματος (κατά την κανονική περίοδο και τα playoffs/playouts αθροιστικά).

2) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την κανονική περίοδο και τα playoffs / playouts αθροιστικά).

3) Η θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

