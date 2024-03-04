Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού: Αρχίζει και τελειώνει με τον «αιώνιο»

Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν την διαδικασία των πλέι οφ από το Καραϊσκάκης, για να καταλήξουν να κλείσουν το ”μίνι” πρωτάθλημα στην Λεωφόρο με αντίπαλο ξανά τον Ολυμπιακό.

Περίεργο… παιχνίδι έπαιξε η κληρωτίδα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό καθώς τα ντέρμπι αιωνίων θα γίνουν την πρώτη και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μάλιστα με τις δυο ομάδες να βρίσκονται πολύ κοντά βαθμολογικά, δεν είναι καθόλου απίθανο η τελευταία αγωνιστική να κρίνει το πρωτάθλημα!

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.