Κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης στην πρεμιέρα των playoffs

Ντέρμπι Θεσσαλονίκης έβγαλε η κλήρωση των playoffs της Super League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα στην πρεμιέρα της διαδικασίας που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή.

Παρόλα αυτά το μεγάλο ματς αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο. Και αυτό διότι ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψεις κροτίδων στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας με τον Ολυμπιακό.

Έτσι, με βάση την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (04/03) και εφόσον παραμένει η απόφαση της ΔΕΑΒ, οι Θεσσαλονικείς θα εκτίσουν την ποινή τους στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Άκη Μάντζιου.

