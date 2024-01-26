Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι εδώ και λίγες ώρες ο Νταβίντ Κάρμο, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ από την Πόρτο.

Ο 24χρονος αμυντικός είπε και τις πρώτες του κουβέντες ως «ερυθρόλευκος», σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Γεννήθηκα στο Αβέιρο της Πορτογαλίας. Από τα πρώτα μου χρόνια, το μυαλό μου ήταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Θέλω να πετύχω, να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας. Είμαι ένας από σας, είμαι ερυθρόλευκος, είμαι Ολυμπιακός».

