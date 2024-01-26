Συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της απόφασής του ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, παραχώρησε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός στάθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στο να βάλει τέλος στη θητεία του ως προπονητής των «Reds» λέγοντας ότι έχει ανάγκη για ένα διάλειμμά, αφού συνειδητοποίησε ότι η ενέργειά του δεν είναι ατελείωτη. Επιπλέον, τόνισε ότι θα δώσει ό,τι έχει για στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, ενώ μίλησε τόσο για το δικό του μέλλον, όσο και για εκείνο της Λίβερπουλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ:

«Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι πια όπως ήσουν. Ο σύλλογος, ειδικά με την ομάδα που έχει αυτή την στιγμή, χρειάζεται έναν κορυφαίο προπονητή που μπορεί να δίνει το 100%. Μετέφερα στη διοίκηση και στους συνεργάτες μου την απόφασή μου. Νομίζω πως αυτό ήταν το σωστό. Είμαι προπονητής εδώ και 24 συνεχόμενα χρόνια και όταν έχεις μια καριέρα όπως η δικιά μου, επενδύεις τα πάντα σε αυτή. Συνειδητοποίησα ότι η ενέργειά μου δεν είναι ατελείωτη. Προτιμώ να δώσω ό,τι έχω στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Δεν είμαι νέος πια».

Για το αν αισθάνθηκε ανακούφιση ή λύπη όταν πήρε την απόφαση: «Η ανακούφιση υπήρξε όταν πήρα την απόφαση. Σήμερα τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα, αλλά σίγουρα δεν είμαι όσο ευσυγκίνητος όσο θα είμαι όταν θα έρθει το τέλος. Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών ήταν πραγματικά καλή. Από αύριο δεν θα απαντήσω ξανά ερωτήσεις για την απόφασή μου, μέχρι και να ολοκληρωθεί η σεζόν. Πρώτα το είπα σε κάποιους ανθρώπους του συλλόγου, νωρίτερα στην εβδομάδα, και υπήρξαν κάποια δάκρυα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό μετά από τόσα χρόνια που πορευόμαστε μαζί. Οι παίκτες δεν είχαν πολλές ερωτήσεις. Είμαστε πολύ δεμένοι, αλλά είμαστε και επαγγελματίες. Η συμφωνία που έχουμε με τους παίκτες είναι για τη φετινή σεζόν και σε αυτό είμαστε αφοσιωμένοι. Οι παίκτες έχουν πολύ καλή διάθεση. Δεν είναι ότι έκαναν και πάρτι μόλις του το ανακοίνωσα, αλλά συνέχισαν την προπόνησή τους ως συνήθως. Είναι διαφορετικό με το όταν ένας προπονητής απολύεται, όταν απλώς λέει το αντίο».

Για το αν θα βοηθήσει τη Λίβερπουλ να βρει τον αντικαταστάτη του: «Γιατί να το κάνω; Σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν υπέροχη δουλειά και δεν τους βλέπετε ποτέ. Φαίνεται σαν να κάνω εγώ όλη τη δουλειά, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό που έχουν χτίσει εδώ έχει πολύ γερά θεμέλια. Τόσοι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν εδώ με έναν μόνο στόχο. Το καλύτερο για τη Λίβερπουλ».

Για τις ευθύνες της δουλειάς του: «Το περασμένο καλοκαίρι ήταν δύσκολο. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να φέρουμε τους σωστούς ποδοσφαιριστές. Για αυτό το καλοκαίρι και η προετοιμασία μας ήταν εξαιρετικά και χάρηκα πραγματικά πολύ για αυτό. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Λατρεύω την ομάδα και τον τρόπο που αντιδράσαμε. Ο σχεδιασμός δεν έχει να κάνει μόνο με τη μεταγραφική περίοδο. Συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν κάτι που δεν μπορώ να κάνω πια. Το έχω κάνει για τόσο πολύ καιρό. Έξι συνεντεύξεις Τύπου κάθε εβδομάδα για εννιά χρόνια… Βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι επειδή είμαι αυτός που είμαι. Αν δεν μπορώ να παραμείνω αυτός που είμαι, λέω ότι σταματάω. Δεν ήταν δικιά μου ιδέα το να ανανεώσω το συμβόλαιό μου, παρότι ήμουν 100% πεπεισμένος ότι θα φτάναμε μέχρι το 2026. Υπέθεσα λανθασμένα ότι η ενέργειά μου ήταν ατελείωτη. Πάντα έτσι ήταν, αλλά όχι πια».

Για τις ομορφότερες αναμνήσεις του και αν μετανιώνει για κάτι: «Δεν είμαι προετοιμασμένος να το απαντήσω αυτό τώρα. Στο μυαλό μου, οι καλύτερες αναμνήσεις μου με τη Λίβερπουλ δεν έχουν έρθει ακόμα. Πιθανότατα αν πω κάποια συγκεκριμένη στιγμή τώρα, θα είναι η λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαίτερες αναμνήσεις, αλλά δεν θα τις θυμηθώ σήμερα. Δεν μετανιώνω για κάτι.».

Για τη διοίκηση της Λίβερπουλ και το αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή του: «Θα ήταν εύκολο να ρίχναμε το φταίξιμο στους ιδιοκτήτες και να λέγαμε ότι θα έπρεπε να δώσουν περισσότερα λεφτά. Ήμουν πάντα χαρούμενος με αυτό; Όχι, αλλά έχουν φτιάξει το προπονητικό κέντρο, που θα υπάρχει για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Ό,τι κάναμε το κάναμε σωστά, με τον τρόπο της Λίβερπουλ, κάτι που λατρεύω. Δεν κατακτήσαμε πρωταθλήματα ή Champions League επειδή ξοδέψαμε πολλά λεφτά. Δεν είναι ότι χάσαμε πρωταθλήματα έχοντας μαζέψει 97 και 94 βαθμούς ή δεν πήραμε περισσότερα Champions League επειδή δεν πήραμε έναν ποδοσφαιριστή. Αν είναι να κατηγορήσετε κάποιον, κατηγορείστε εμένα. Ήταν υπέροχο που είχα μια ομάδα που μπόρεσε να καταφέρει όλα αυτά που καταφέραμε».

Για το τι έπεται για εκείνον: «Ποτέ μου δεν έζησα μια φυσιολογική ζωή, αυτή είναι η αλήθεια. Το να έχω 3 ή 4 εβδομάδες διακοπών τα καλοκαίρια μου ήταν αρκετό, αλλά όχι πλέον. Δεν θα πάω σε καμία ομάδα, σύλλογο ή εθνική, για τον επόμενο χρόνο. Δεν θα πάω ποτέ σε άλλη ομάδα της Αγγλίας, σας το εγγυώμαι. Ακόμα και αν δεν έχω να φάω, δεν θα συμβεί αυτό».

Για το μέλλον της Λίβερπουλ: «Όταν μίλησα για τη Λίβερπουλ του μέλλοντος, δεν εννοούσα τα επόμενα δύο χρόνια. Ένας κορυφαίος προπονητής θα έρθει και θα παίξει καλό ποδόσφαιρο. Το μέλλον προμηνύεται λαμπρό και αυτό είναι το μόνο που θέλω, όχι να είμαι κάποιος που θα διαταράξει αυτή τη διαδικασία».

Για το τάιμινγκ της απόφασής του: «Έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Το σκέφτηκα διεξοδικά. Δεν έχει να κάνει με οποιοδήποτε αποτέλεσμά μας στη σεζόν. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε φτιάξει πολύ καλές βάσεις. Για αυτό και πιστεύω ότι είναι καλό το τάιμινγκ για να έρθει η αλλαγή. Ακόμα και αν κατακτήσουμε τα πάντα στο τέλος της σεζόν, η απόφασή μου δεν θα αλλάξει».

Το μήνυμά του για τους φίλους της Λίβερπουλ: «Ελπίζω να αποδεχτείτε την απόφασή μου. Δεν έχω τη διάθεση να πω ευχαριστώ και τα λοιπά τώρα. Έχουμε χρόνο για αυτά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας το υπόλοιπο της σεζόν, ξέρουμε ότι οι τρίτοι θέλουν να το κάνουν να φαίνεται σαν κάτι που θα μας αποσπάσει, αλλά τα πάντα είναι στο χέρι μας».

Για το αν η δουλειά του ήταν πιο κουραστική από ότι περίμενε: «Δεν ήταν τόσο κουραστική, όσο έντονη. Δεν είχα ιδέα τι να περιμένω όταν ήρθα. Γνώριζα το τεράστιο μέγεθος του συλλόγου. Είναι ο καλύτερος σύλλογος του κόσμου. Το να είμαι πλέον ένας Scouser είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω πετύχει στη ζωή μου».

