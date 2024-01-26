Τέλος ο Μοχαμάντι από την ΑΕΚ

Εκτός ΑΕΚ και συγκεκριμένα στην Τουρκία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιλάντ Μοχαμάντι.

Η «Ένωση» προχώρησε στην αποδέσμευση του Ιρανού μπακ, που θα μετακινηθεί στην Ντεμίρσπορ.

Μένει να φανεί αν η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της επένδυσης στον Πήλιο ή αν συνδέεται με κάποια μεταγραφική κίνηση στη θέση του αριστερού μπακ.

Σε κάθε περίπτωση, με την αποχώρηση Μοχαμάντι η ΑΕΚ αδειάζει μια από τις θέσεις μη κοινοτικών, όπου διαθέτει ήδη παραπάνω από το όριο των 5 που επιτρέπονται σε κάθε παιχνίδι.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία της με τον Μιλάντ Μοχαμάντι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάνα Ντεμίρσπορ.

Ο Ιρανός διεθνής αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2021 και πραγματοποίησε με τη φανέλα της 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (1 γκολ), κατακτώντας μαζί της το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο του 2023.

Μιλάντ, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στον σύλλογο μας και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».

