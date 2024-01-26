Οι Γάλλοι στήριξαν για το All-Star Game Αντετοκούνμπο και όχι Γουεμπανιάμα!

Η ψηφοφορία για το All-Star Game ολοκληρώθηκε και οι δύο βασικές πεντάδες ανακοινώθηκαν, με τον Γιάννη Aντετοκούνμπο να τερματίζει πρώτος σε ψήφους!

Μάλιστα, ο «Greek Freak» είχε το προβάδισμα ακόμη και στη Γαλλία!

Παρόλο που όλοι αναμέναμε, προφανώς, οι Γάλλοι να στηρίξουν σύσσωμοι τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αυτός τερμάτισε μόλις τέταρτος στις ψήφους από την πατρίδα του, με τον Γιάννη, αλλά και τους Τζοέλ Εμπίντ, Τζέισον Τέιτουμ να τον ξεπερνούν!

Le TOP 5️⃣ français des votes pour le #NBAAllstar Game 🇫🇷 pic.twitter.com/JiQAXjw2Vf — NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2024

