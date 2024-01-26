Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Γάλλοι στήριξαν για το All-Star Game Αντετοκούνμπο και όχι Γουεμπανιάμα!

Μάλιστα, ο «Greek Freak» είχε το προβάδισμα ακόμη και στη Γαλλία!

Οι Γάλλοι στήριξαν για το All-Star Game Αντετοκούνμπο και όχι Γουεμπανιάμα!

Η ψηφοφορία για το All-Star Game ολοκληρώθηκε και οι δύο βασικές πεντάδες ανακοινώθηκαν, με τον Γιάννη Aντετοκούνμπο να τερματίζει πρώτος σε ψήφους!

Μάλιστα, ο «Greek Freak» είχε το προβάδισμα ακόμη και στη Γαλλία!

Παρόλο που όλοι αναμέναμε, προφανώς, οι Γάλλοι να στηρίξουν σύσσωμοι τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αυτός τερμάτισε μόλις τέταρτος στις ψήφους από την πατρίδα του, με τον Γιάννη, αλλά και τους Τζοέλ Εμπίντ, Τζέισον Τέιτουμ να τον ξεπερνούν!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark