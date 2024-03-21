Τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του θα έχει και με τη Βιλερμπάν ο Ολυμπιακός.
Οι Πειραιώτες θα δώσουν το καθοριστικό ματς με τους Γάλλους, όπου η νίκη είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.
Όπως έκανε γνωστό η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, λίγες ώρες πριν τον αγώνα είχαν μείνει διαθέσιμα μόλις 1.100 εισιτήρια.
Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ως το τζάμπολ (στις 21:15) θα έχουν εξαντληθεί κι αυτά και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο το βράδυ της Πέμπτης.
Πηγή: sport-fm.gr
