Τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του θα έχει και με τη Βιλερμπάν ο Ολυμπιακός.



Οι Πειραιώτες θα δώσουν το καθοριστικό ματς με τους Γάλλους, όπου η νίκη είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.

Όπως έκανε γνωστό η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, λίγες ώρες πριν τον αγώνα είχαν μείνει διαθέσιμα μόλιςΚάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ως το τζάμπολθα έχουν εξαντληθεί κι αυτά και το ΣΕΦ θα είναιτο βράδυ της Πέμπτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.