Σε γεμάτο ΣΕΦ με τη Βιλερμπάν ο Ολυμπιακός - Μόλις 1.100 εισιτήρια διαθέσιμα

Ολοταχώς προς sold out βαδίζει το σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη γαλλική ομάδα.

ΣΕΦ

Τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του θα έχει και με τη Βιλερμπάν ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες θα δώσουν το καθοριστικό ματς με τους Γάλλους, όπου η νίκη είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.



Όπως έκανε γνωστό η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, λίγες ώρες πριν τον αγώνα είχαν μείνει διαθέσιμα μόλις 1.100 εισιτήρια.

Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ως το τζάμπολ (στις 21:15) θα έχουν εξαντληθεί κι αυτά και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο το βράδυ της Πέμπτης.
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός σεφ
