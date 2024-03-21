Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς από το πρωί της Πέμπτης. Ο Σέρβος χαφ, ανακοινώθηκε από την ”πράσινη” ΠΑΕ λίγο μετά τις 11, με τους φίλους του ”Τριφυλλιού” να υποδέχονται με μεγάλη χαρά την συγκεκριμένη είδηση.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των ”πράσινων”, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, στιγμές μετά τις επίσημες υπογραφές.

Αναλυτικά στο paopantou.gr

