Οι πρώτες δηλώσεις του Μαξίμοβιτς: Θέλω να κερδίσω τίτλους και να αγωνιστώ στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού

Μαξίμοβιτς

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς από το πρωί της Πέμπτης. Ο Σέρβος χαφ, ανακοινώθηκε από την ”πράσινη” ΠΑΕ λίγο μετά τις 11, με τους φίλους του ”Τριφυλλιού” να υποδέχονται με μεγάλη χαρά την συγκεκριμένη είδηση.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των ”πράσινων”, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, στιγμές μετά τις επίσημες υπογραφές. 

