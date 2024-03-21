Στην προσέγγιση που είχε η ΑΕΚ παρότι έπαιζε φιλικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά και στη συμπεριφορά ορισμένων παικτών του Ματίας Αλμέιδα, στάθηκε ο Κώστας Κετσετζόγλου.



Ο ρεπόρτερ των «κιτρινόμαυρων» έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Λιούμπισιτς, αφού πρώτα τόνισε πως δεν έχει κάτι ανησυχητικό και έγινε αλλαγή λόγω ενός χτυπήματος στη μέση, λέγοντας πως μοιάζει το στιλ του αρκετά με του Πινέδα, αλλά o Κροάτης υπερτερεί στο θέμα της λήψης των αποφάσεων.



Αναφέρθηκε επίσης και στους Μουκουντί, Φαν Βέερτ, αλλά και στις δηλώσεις του παλαιμάχου της ΑΕΚ, Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος τόνισε πως η Ένωση ενδιαφέρεται για έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

