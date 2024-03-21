Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για τη λειτουργική και στατική αποκατάσταση των στεγάστρων «Καλατράβα» του Κεντρικού Σταδίου, και του Ποδηλατοδρομίου, του ΟΑΚΑ υπέγραψαν ο εντεταλμένος σύμβουλος και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται η στενή τους συνεργασία των δύο πλευρών για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου (ΟΑΚΑ).

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΕΕ συμφώνησαν να εργάζονται από κοινού με το στόχο τη λειτουργική και στατική αποκατάσταση των στεγάστρων, έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ΤΑΙΠΕΔ, ως Διενεργούσα Αρχή, έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες της ωρίμανσης, της διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου, ενώ το ΤΕΕ δρα ως Τεχνικός Σύμβουλος, και εκτελεί κάθε συναφή δραστηριότητα για την ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση των δομημάτων.

Ο κ. Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το ΤΕΕ, ώστε να παραδοθεί το ΟΑΚΑ ασφαλές και λειτουργικό σε όλους τους πολίτες και να αναδειχθεί και πάλι σε αθλητικό και πολιτιστικό πόλο έλξης. Με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συνέπεια, το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΕΕ θα ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα εκσυγχρονίσουν και θα αναβαθμίσουν τη σημαντικότερη ολυμπιακή αθλητική υποδομή της χώρας μας, με πολλαπλά εθνικά και οικονομικά οφέλη».

Ενώ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε: «Το TEE, υπηρετώντας το θεσμικό του ρόλο ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, συνεργάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ για την ταχεία ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών προς επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Με την επιστημοσύνη των μελών του, στηρίζει επιστημονικά και τεχνικά την Πολιτεία. Και στο θέμα των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, στεκόμαστε αρωγοί, με επιστημονική αρτιότητα και σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογικές προτάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

