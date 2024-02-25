Αφεντικό στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με σκορ 74-61 τον Παναθηναϊκό στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, κάλυψαν τη διαφορά του πρώτου αγώνα και έγιναν απόλυτο φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Α1 Μπάσκετ Γυναικών!

To ματς

Οι παίκτριες τουήταν πολύ ανώτερες στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν να προηγούνται με 15 πόντους (40-25). Παρόλα αυτά, με ηγέτιδα τη, οι «πράσινες» επέστρεψαν στο ματς και το έκαναν ντέρμπι (50-49), αν και τελικά δεν άντεξαν στην τέταρτη περίοδο και υπέστησαν τηντους ήττα στοαλλά και σε ματς «αιωνίων» τη φετινή σεζόν.Κορυφαία των νικητριών ήταν η τρομερή, η οποία έκανε μεγάλη εμφάνιση με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Τρομερή και ημε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ βοήθησε όταν χρειάστηκε ημε 8 πόντους και 8 ασίστ.Για τις «πράσινες», ξεχώρισε με 14 πόντους η, ενώ 10 είχε η Αλέιν και 13 η, στην επιστροφή της στο ΣΕΦ ως αντίπαλος.μπήκε πολύ δυνατά και με πρωταγωνίστρια τη Βίτολα προηγήθηκε γρήγορα με σκορ 4-0, ενώ δύο βολές της Τόμπιν έγραψαν το 6-0. Η Τζόουνς έβαλε τονστο ταμπλό, όμως η Τόμπιν στη λήξη της επίθεσης έγραψε το 8-2. Η Τζόουνς ξανά μείωσε στον αιφνιδιασμό, ενώ ηπέτυχε το πρώτο τρίποντο του ματς για το 8-7. Η Τσβίτκοβιτς με ωραίο χουκ έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τον Παναθηναϊκό (8-9), αναγκάζοντας τον Θάνο Νίκλα να πάρει τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ μετά από σχεδόν 4 λεπτά με τη, ενώ η Γουίλιαμς έβαλε γκολ φάουλ για το 13-11. Η Χριστινάκη με ωραία προσωπική ενέργεια διαμόρφωσε το 15-11, ενώ ησκόραρε στο τρανζίσιον για το 15-13. Η Τζόουνς έβαλε τρίποντο buzzer beater και η πρώτη περίοδος έληξε 17-16.Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η Χριστινάκη έβαλε τρίποντο για το 20-16, ενώ η Σπυριδοπούλου από μέση απόσταση διαμόρφωσε το πρώτο +8 της αναμέτρησης (24-16). Ηξεκόλλησε τονμε σουτ στη λήξη για το 24-18, όμως η Νικολοπούλου της απάντησε με πολύ ωραία προσωπική ενέργεια για το 26-18. Το πολύ καλό διάστημα των γηπεδούχων συνεχίστηκε, καθώς με εξαιρετικές άμυνες και καλάθια απόκαι Χριστινάκη ξέφυγαν στο +12 (30-18). Οι «πράσινες» έμειναν για 7 λεπτά με ένα καλάθι στην περίοδο, πριν η Παυλοπούλου μειώσει σε 30-20 με δύσκολη ενέργεια, όμως η Χριστινάκη πέτυχε έμμεσο τρίποντο και έγραψε το 33-20. Ηκαι η Βίτολα αντάλλαξαν σουτ από μέση απόσταση για το 35-22, ενώ ηευστόχησε από τη γραμμή για το 37-22. Η Σταμολάμπρου έβαλε σημαντικό τρίποντο, η Γουίλιαμς καλάθι πάνω σε άμυνα και το ημίχρονο έληξε 39-25.Στο δεύτερο μέρος, ημείωσε σε 40-27 στον αιφνιδιασμό, ενώ η Γουίλιαμς έβαλε μία βολή για το 41-27. Η Τζόουνς έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι (41-29), ενώ η Αλέιν ευστόχησε μία φορά από τη γραμμή για το 41-30. H Tόμπιν πήγε με τη σειρά της στη γραμμή και έβαλε αμφότερες τις βολές για το 43-30, πριν ημειώσει από κοντά σε 43-32. Η Νικολοπούλου από μέση απόσταση διαμόρφωσε το 45-32, όμως οι «πράσινες» αντέδρασαν με Αλέιν και Τζόουνς, κατεβάζοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή μετά από ώρα (45-36). Η Βίτολα μετά το τάιμ άουτ έδωσε λύση στον Ολυμπιακό με τρίποντο, ενώ ηκαι η Τζόουνς συνέχισαν την αντίδραση των φιλοξενούμενων μειώνοντας σε 48-41. Ηεπέκτεινε ακόμη περισσότερο το σερί των «πράσινων» φέρνοντάς τους με τρίποντο σε απόσταση βολής (48-45), ενώ ηαπάντησε στην Καρλάφτη για το 50-47. Η Αλέιν σκόραρε στο τέλος της τρίτης περιόδου υπογράφοντας το 50-49.Με την έναρξη του τετάρτο δεκαλέπτου, ηπήρε πάνω της τον Ολυμπιακό και έβαλε 4 σερί πόντους για το 54-49, ενώ λίγο αργότερα πήρε επιθετικό ριμπάουντ από δικό της άστοχο σουτ και έγραψε το 58-49. Ημείωσε προσωρινά, όμως η Σπυριδοπούλου απάντησε αμέσως, ενώ η Νικολοπούλου πέτυχε γκολ φάουλ για το 62-51. Η Βίτολα έφερε το ματς ξανά στο +13 (64-51), ενώ η Αλέιν μείωσε αμέσως και ηδιαμόρφωσε το 64-55. Ηκέρδισε βολές κι έβαλε τη μία για το +10 (65-55), ενώ η Βίτολα έκανε τάπα στη μία πλευρά και ευστόχησε σε τρίποντο από την άλλη, γράφοντας το 68-55. Η Νικολοπούλου με νέο καλάθι ανέβασε τη διαφορά στο 71-55, ενώ από εκεί και πέρα δεν υπήρχε χρόνος για τον Παναθηναϊκό να αντιδράσει παρά τα συνεχόμενα τρίποντα από17-16, 39-25, 50-49, 74-61

