Ντέρμπι «αιωνίων» πράξη... δεύτερη με φόντο τον τίτλο!



Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» (17:45, EPT-3, sport-fm.gr) για τον δεύτερο χρονικά τελικό της Volley League σε ένα ματς που θα καθορίσει κατά μεγάλο ποσοστό την έκβαση του τίτλου και τον φετινό πρωταθλητή.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με, αφού στο πρώτο ματς κατάφεραν να κάνουν τοστην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου τους με το εμφατικό 3-0 σετ, το οποίο ωστόσο κρίθηκε στα σημεία.Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας δεν αντιμετωπίζουν περαιτέρω απουσίες πλην των συνηθισμένων, τουκαι θέλουν να πάρουν ένα σημαντικό προβάδισμα για τον τίτλο, έχοντας «σύμμαχο» τον κόσμο τους.O προπονητής του Ολυμπιακού,, δήλωσε: «Αύριο, (σ.σ. σήμερα) είναι ένας ακόμα τελικός, η ομάδα είναι καλά. Θέλουμε να δείξουμε καλό πρόσωπο, όπως στο πρώτο ματς, που η εικόνα μας ήταν πολύ θετική. Ωστόσο, το πιο σημαντικό τώρα, είναι να ξεχάσουμε το πρώτο ματς και να είμαστε έτοιμοι για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί το αυριανό ματς θα είναι διαφορετικό. Πιθανότατα, ο αντίπαλος θα αλλάξει κάποια πράγματα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταλάβουμε ποιο θα είναι το κλειδί για αυτόν τον τελικό. Η ομάδα έχει κάνει πολύ καλή προπόνηση, έχουμε δουλέψει και είμαστε έτοιμοι για τον δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό».Στην αντίπερα όχθη οι «πράσινοι» δούλεψαν μεθοδικά, προκειμένου να φέρουν τη σειρά στα ίσα και να... μεταφέρουν εκ νέου το πλεονέκτημα στα δικά τους επίπεδα ενόψει και τουστο Μετς. Το «τριφύλλι» στο πρώτο ματς, ουσιαστικά, «προδόθηκε» από τα λάθη του τα οποία χάρισαν, αριθμός ο οποίος είναι... ανεπίτρεπτος για ματς τέτοιου επιπέδου.«Οδηγός» για την ομάδα τουείναι η καλή παράδοση που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στο Ρέντη, αφού από τη σεζόν 2019-20 μέχρι και σήμερα μετράσυμπεριλαμβανομένου και του πρώτου ημιτελικού τουτης περασμένης αγωνιστικής περιόδου.Παπαδογούλας, Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Αντωνούλης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.