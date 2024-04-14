Πραγματοποιώντας μια καθολική εμφάνιση και παίζοντας απίθανο τένις απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε για τη 3η φορά το Μόντε Κάρλο επικρατώντας με 2-0 σετ.

Πέρα από το «σκαρφάλωμα» στο ranking, η νίκη αυτή είναι σημαντική και για την... τσέπη του Έλληνα τενίστα. Ως νικητής στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς θα λάβει το ποσό των 919.075 ευρώ, την ώρα που ο Ρουντ ως φιναλίστ θα πάρει το χρηματικό έπαθλο των 501.880 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που πήρε ο Τσιτσιπάς είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε βγάλει σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα (περίπου 664.000 ευρώ). Με τον τίτλο αυτό, μάλιστα, ο Στέφανος ξεπέρασε και τα 30 εκατομμύρια ευρώ συνολικά σε χρηματικά έπαθλα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.