Πόσο πλουσιότερος γίνεται ο Τσιτσιπάς μετά την κατάκτηση του Μόντε Κάρλο

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα ανέβει και στο παγκόσμιο ranking

Στέφανος Τσιτσιοάς

Πραγματοποιώντας μια καθολική εμφάνιση και παίζοντας απίθανο τένις απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε για τη 3η φορά το Μόντε Κάρλο επικρατώντας με 2-0 σετ.

Πέρα από το «σκαρφάλωμα» στο ranking, η νίκη αυτή είναι σημαντική και για την... τσέπη του Έλληνα τενίστα. Ως νικητής στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς θα λάβει το ποσό των 919.075 ευρώ, την ώρα που ο Ρουντ ως φιναλίστ θα πάρει το χρηματικό έπαθλο των 501.880 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που πήρε ο Τσιτσιπάς είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε βγάλει σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα (περίπου 664.000 ευρώ). Με τον τίτλο αυτό, μάλιστα, ο Στέφανος ξεπέρασε και τα 30 εκατομμύρια ευρώ συνολικά σε χρηματικά έπαθλα.

