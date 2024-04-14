Σαν σε... πάρτι γενεθλίων η ΑΕΚ, 2-0 εύκολα τον Άρη

Κατάπιε τον Άρη η ΑΕΚ. Επιβλητική εμφάνιση και εύκολη νίκη με «καυτό» Πόνσε για την Ένωση στη γιορτινή OPAP Arena και παραμονή στην κορυφή για τους «κιτρινόμαυρους».

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 4-4-2 σταθερά η ΑΕΚ. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Αθανασιάδης, ενώ στην τετράδα της άμυνας αγωνίστηκαν -από τα δεξιά προς τα αριστερά- οι Ρότα, Βίντα, Κάλενς και Χατζισαφί. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Γιόνσον, Πινέδα με τους Ελίασον και Γκατσίνοβιτς να είναι στα άκρα και τον Τσούμπερ να κινείται πίσω από τον φορ που ήταν ο Πόνσε.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Άκης Μάντζιος, αλλά με αρκετές αλλαγές στη σύνθεση των «κίτρινων». Ο Κουέστα βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, Μπράμπετς και Ροζ στο κέντρο της άμυνας, ενώ Οντουμπάτζο (δεξιά) και Μοντόγια (αριστερά) στα άκρα αυτής. Ζουλ και Βερστράτε θα είναι τα δύο χαφ, ενώ Παναγίδης, Φετφατζίδης και Σαβέριο η τριάδα πίσω από τον Ανσαριφάρντ.

Το ματς

Αναμενόμενο ήταν το φιλμ του αγώνα στο πρώτο διάσημα. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, είχε ένταση στο παιχνίδι της, με τον Πινέδα να είναι το… δυναμό της, δίχως να επιτρέπει στους «κίτρινους» να κρατήσουν μπάλα και να κάνουν παιχνίδι.

Μέχρι να ανοίξει το σκορ η Ένωση είχε κάποιες στατικές φάσεις, δίχως να βρει κάποια μεγάλη φάση, με την καλύτερη όλων να είναι η κεφαλιά του Βίντα από γέμισμα του Γκατσίνοβιτς, με την μπάλα να περνάει εντός.

Στο 9’, Χατζισαφί και Γιόνσον συνδυάστηκαν εξαιρετικά, με τον Ιρανό να σεντράρει γλυκά για τον Πόνσε, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή για το 1-0. Η ΑΕΚ πήρε ώθηση και πέντε λεπτά μετά βρήκε δεύτερο γκολ, με τον Ελίασον να γεμίζει ωραία και τον Πόνσε να βρίσκεται στην πορεία της μπάλας, την οποία έστειλε στα δίχτυα δίχως να καταλάβει ακριβώς το πώς, αφού δεν την έβλεπε.

Ο Άρης αναγκαστικά έπρεπε να ρισκάρει και την πρώτη του καλή φάση τη βρήκε στο 16ο λεπτό, όταν και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, της οποίας έγινε αποδέκτης ο Σαβέριο, του οποίου το σουτ έβγαλε με τα ακροδάκτυλα ο Αθανασιάδης.

Σταδιακά έπεσε ο ρυθμός του αγώνα μετά το εικοσάλεπτο. Λογικό μέχρι ενός σημείου, καθώς η ΑΕΚ, η οποία καθόριζε το τέμπο του αγώνα, έβλεπε ότι το πλάνο της είχε πετύχει. Αφού πέτυχε δύο γκολ νωρίς, οπότε έπρεπε να κάνει και την ανάλογη εξοικονόμηση δυνάμεων.

Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να γίνει κάπως πιο πρόχειρη η Ένωση, αφού δεν έδειξε τόση υπομονή στην τελική της απόφαση, κάνοντας κάποια εκτός περιοχής σουτ δίχως ιδιαίτερη τύχη. Ωστόσο, διατηρούσε «ζεστό» το κοινό στην OPAP Arena.

Πάντως, όποτε αποφάσιζε να πατήσειΗ δεύτερη επιδίωξη του Άρη να γίνει επικίνδυνος καταγράφεται στο 28’, με τον Μοντόγια να ελίσσεται ωραία μέσα στην περιοχή και τον Ρότα να τον κόβει προτού δοθεί οφσάιντ.

Στο 33’ η ΑΕΚ βρέθηκε φάτσα με την αντίπαλη εστία με τον Ελίασον, αλλά δεν εκτέλεσε καλά υπό την πίεση του Μοντόγια, με τον Σουηδό να φωνάζει για πέναλτι. Η ΑΕΚ φλέρταρε στο 45’ με το 3-0, με τον Ελίασον να κάνει το γύρισμα για τον Πόνσε, στον οποίο έβαλε στοπ ο Ροζ την ύστατη στιγμή.

Φορτσάτη μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ και στο 50’ είχε ευκαιρία για το 3-0, με τον Ελίασον και πάλι να δημιουργεί, αλλά αυτήν τη φορά δεν σκόραρε ο Πόνσε, με το σουτ του να μπλοκάρει ο Κουέστα. Ο Πινέδα ενθουσιάστηκε από την ατμόσφαιρα στην OPAP Arena και στο 57’ έκανε ωραία κίνηση, αλλά πήγε να τους περάσει όλους και κόπηκε την τελευταία στιγμή.

Δύο λεπτά μετά ο Σουηδός βρέθηκε σε ρόλο εκτελεστή, αλλά το σουτ του από καλή θέση έστειλε την μπάλα εκτός. Παρά τις αλλαγές στο 46’ (μέσα Φατόρε-Νταρίντα, έξω Μοντόγια και Ζουλ) και στο 63’ (Μορόν-Γκαρθία αντί Φετφατζίδη-Σαβέριο), ο Άρης δεν έλεγε να σηκώσει κεφάλι και να γίνει επικίνδυνος ουσιαστικά.

Η ΑΕΚ ήταν το απόλυτο αφεντικό και η εικόνα του ματς της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει διαχείριση δυνάμεων ενόψει του προσεχούς αγώνα των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη, είτε κατεβάζοντας ταχύτητα ή βάζοντας φρέσκα πόδια στο παιχνίδι.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί - Γιόνσον, Πινέδα (77’ Μάνταλος), Ελίασον (77’ Άμραμπατ), Γκατσίνοβιτς (69’ Λιούμπιτσιτς) - Τσούμπερ (69’ Αραούχο), Πόνσε (84’ Φερνάντες)

Στον πάγκο έμειναν: Γκίνης, Μουκουντί, Σιντιμπέ, Γαλανόπουλος

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα - Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Ροζ, Μοντόγια (46’ Φατόρε) – Ζουλ (46’ Νταρίντα), Βερστράτε - Σαβέριο (64’ Μορόν), Παναγίδης, Φετφατζίδης (64’ Μ. Γκαρθία) - Ανσαριφάρντ (75’ Βέλεθ)

Στον πάγκο έμειναν: Χουτεσιώτης, Πάρντο, Σαμόρα, Βέλεθ, Τζούρασεκ

