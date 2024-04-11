Στο μυαλό του κόουτς

Με επιθετικό 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κάτω από τα δοκάρια διατηρήθηκε ο Τζολάκης, στο κέντρο της άμυνας ήταν Κάρμο και Ρέτσος, ενώ Ροντινέι και Ορτέγκα βρέθηκαν στα άκρα της. Έσε και Τσικίνιο στα χαφ, με τους Μασούρα, Φορτούνη και Γιόβετιτς να συνθέτουν την τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.



Με 4-3-3 η Φενέρπαχτσε. Ο Λιβάκοβιτς ήταν κάτω από τα δοκάρια. Σογιουντσού και Μπετσάο τα δύο στόπερ, με τους Οσάγι-Σάμουελ (δεξιά) και Ουστερβέλντε (αριστερά) να βρίσκονται στα άκρα της άμυνας. Ζάιτς, Κρούνιτς και Σιμάνσκι η τριάδα στα χαφ, με τους Καχβετσί και Τάντιτς να βρίσκονται στα «φτερά» και τον Τζέκο στην κορυφή.



Το ματς

Με την έδρα να του δίνει ορμή, ο Ολυμπιακός θέλησε να μπει δυνατά στην αναμέτρηση, βγάζοντας ένταση, τόσο στην κυκλοφορία, όσο και στην πίεσή του, μένοντας ψηλά στο γήπεδο. Στο 1ο λεπτό οι Πειραιώτες είχαν υποψία ευκαιρίας, με τη βαθιά μπαλιά του Ρέτσου για τον Γιόβετιτς, να δυσκολεύει την άμυνα των φιλοξενούμενων, αλλά ο Μπεκάο έδιωξε, με τον Λιβάκοβιτς να βρίσκεται εκτός θέσης.



Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από πλευράς Φενέρμπαχτσε, η οποία ξεδιπλώθηκε ωραία στην κόντρα ελέω της ποιότητας που έχει μεσοεπιθετικά, με τον Τάντιτς, να βρίσκει εκτός περιοχής τον Τζέκο, ο οποίος βρήκε χώρο να κάνει βολέ, αλλά ο Κάρμο βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και απομάκρυνε.



Στο ξεκίνημα, η Φενέρμπαχτσε βρήκε τρόπο να σπάσει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού, το οποίο δεν ήταν τόσο συντονισμένο, αλλά και επειδή δεν είχε τόσα πολλά γρήγορα πόδια για να το κάνει. Την πρώτη φορά που κατάφεραν να πιέσουν σωστά, με τον Μασούρα που ειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι, να δίνει το σύνθημα, έκαναν τη ζημιά οι Πειραιώτες. Ο Φορτούνης έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από την περιοχή, άργησαν οι φιλοξενούμενοι να πέσουν πάνω του και με ωραίο σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Λιβάκοβιτς, που είδε την μπάλα να βρίσκει πλαϊνό δίχτυ στη δεξιά πλευρά του.



Από εκείνο το σημείο και μετά, είδαμε άλλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τα ηνία του αγώνα, έλεγξε απόλυτα το τέμπο της αναμέτρησης και για μεγάλο διάστημα δεν απειλήθηκε. Η Φενέρμπαχτσε έβγαλε εκνευρισμό στο πρώτο διάστημα μετά το 1-0, ο οποίος την οδήγησε σε φθηνά λάθη, ενώ στα συν για τους Πειραιώτες ήταν το γεγονός ότι είχαν βγάλει εκτός αγώνα τον Τάντιτς.



Στο 16’, οι Πειραιώτες είχαν καλή στιγμή, από την οποία θα μπορούσαν να πάρουν κάτι. Μασούρας και Γιόβετιτς συνεργάστηκαν καλά, με τον Μαυροβούνιο να φέρνει βόλτα σε πρώτη φάση τον Σογιουντσού, ο οποίος έβαλε στοπ σε δεύτερη φάση και ο Λιβάκοβιτς μπλόκαρε.



Στο 27’ ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή στιγμή, με τον Κάρμο να πιάνει καρφωτή κεφαλιά έπειτα από κόρνερ και τον Λιβάκοβιτς να διώχνει με δυσκολία σε κόρνερ.

Τέσσερα λεπτά, μετά η Φενέρμπαχτσε βγήκε επικίνδυνα στην κόντρα, με τον Καχβετσί να επιχειρεί να βρει τον Τάντιτς, αλλά ο Ρέτσος διάβασε τη φάση και έκοψε.



Στο αμέσως επόμενο λεπτό έγινε το 2-0! Οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα, ο Φορτούνης συνέκλινε και έκανε μπαλιά-τρύπα για τον Γιόβετιτς που έσπασε ωραία το οφσάιντ και πλάσαρε από πλάγια θέση τον Λιβάκοβιτς στο 32’.



Η πιο καλή ευκαιρία της Φενέρμπαχτσε για να κάνει κάτι μετά το 4ο λεπτό, ήταν στο 41’. Η άμυνα του Ολυμπιακού δεν λειτούργησε καλά, έχοντας αργή επιστροφή, με τον Σιμάνσκι να βγάλει ωραία στην κόντρα τους φιλοξενούμενους και να μοιράζει ωραία στον Τάντιτς μέσα στην περιοχή και προς τα αριστερά, αλλά γλίστρησε ο Σέρβος και έκανε «δώρο» την μπάλα στους «ερυθρόλευκους». Αυτό ήταν άλλο ένα δείγμα του γεγονότος ότι δεν ήταν καλά ο Τάντιτς.



Στις καθυστερήσεις, ο Καβεχτσί ταλαιπώρησε τον Ολυμπιακό και πήρε ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση. Το εκτέλεσε ο ίδιος και έστειλε την μπάλα λίγο έξω, με την μπάλα να βρίσκει την εξωτερική πλευρά των διχτυών. Έτσι γράφτηκε ο επίλογος σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, με την αναμέτρηση να κυλάει πάρα πολύ καλά, τηρουμένων των αναλογιών.



Με την ίδια συνταγή και την ίδια ορμή μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός και έφτιαξε καλή στιγμή στο 46’. Ο Γιόβετιτς μοίρασε στον Μασούρα και αυτός από δύσκολη θέση δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Λιβάκοβιτς ήταν σε ετοιμότητα.



Στο 51’ ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία για να κάνει το 3-0. Με το πρέσινγκ του οδήγησε σε λάθος τη Φενέρμπαχτσε, ο Ελ Κααμπί έγινε αποδέκτης της μπάλας, αλλά δεν είδε αριστερά τον αμαρκάριστο Μασούρα που θα έβγαινε φάτσα με την εστία και ο Σογιουντσού του έβαλε στοπ.



Τελικά, το 3-0 έγινε λίγα λεπτά μετά. Στο 57’, οι Πειραιώτες πίεσαν και πάλι ωραία, ο Έσε έκλεψε και αυτήν τη φορά ο Ελ Κααμπί μοίρασε για τον Τσικίνιο που μπούκαρε στην αντίπαλη περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Λιβάκοβιτς.



Η Φενέρ αντέδρασε και το έκανε καλά. Έχει την ποιότητα και παίκτες με κλάση να το κάνει και κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Στο 61’ ήρθε η πρώτη προειδοποίηση, με τον Οσάγι-Σάμουελ να χώνεται στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι». Ακολούθησε νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Τούρκους δύο λεπτά μετά, με τον Σιμάνσκι να κάνει εξ επαφής κεφαλιά και τον Τζολάκη να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση.



Στο 67’ οι φιλοξενούμενοι σήμαναν αντεπίθεση. Ο Ρέτσος ανέτρεψε τον Οσάγι-Σάμουελ που πήγαινε καρφί για να βγει εκτός γηπέδου. Τάντιτς ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Τζολάκη και μείωσε.

