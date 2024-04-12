Τον πιο φορμαρισμένο παίκτη του ATP Tour θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον αυριανό (13/4) ημιτελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε με 6-4, 6-2 και το εμπόδιο του Ρώσου Κάρεν Χατσάνοφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε δύσκολα του Δανού Χόλγκερ Ρούνε με 6-4, 6-7, 6-3, στον δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της διοργάνωσης, και έφτασε στο εντυπωσιακό 23-1 (!) - το ρεκόρ του εντός του 2024.

Ο 22χρονος Ιταλός έχει κατακτήσει φέτος τρία από τα τέσσερα τουρνουά που έχει λάβει μέρος (Open Αυστραλίας, Μαϊάμι Masters και Ρότερνταμ) και έχει σκαρφαλώσει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης. Η μοναδική φετινή ήττα του ήταν στον ημιτελικό του Masters του Ιντιαν Ουέλς, από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ ο Τσιτσιπάς έχει θετικό «πρόσημο» στις αναμετρήσεις του με τον Σίνερ (πέντε νίκες και τρεις ήττες), έχει χάσει τους τελευταίους δύο αγώνες που έδωσε με τον Ιταλό πέρυσι, στο Ρότερνταμ και στα ATP Finals.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

