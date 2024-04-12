Playoffs και playouts και αυτό το Σαββατοκύριακο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η κούρσα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου συνεχίζεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συντονιστείτε την Κυριακή (14.04) στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και ακούστε ζωντανά τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής των playoffs, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να μην έχουν περιθώρια για απώλειες.



Στις 20:30 ο «δικέφαλος» φιλοξενεί τον Άρη στην «Opap Arena» με μοναδικό στόχο τη νίκη, ενώ νωρίτερα στις 17:00 οι «πράσινοι» υποδέχονται την Λαμία, θέλοντας να πάρουν ακόμη ένα τρίποντο.

Δράση υπάρχει και το Σάββατο (13.04) με τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής των playouts: Πανσερραϊκός-ΟΦΗ στις 15:00, Βόλος-Ατρόμητος στις 17:30, ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρίπολης δύο ώρες αργότερα και Κηφισιά-Παναιτωλικός στις 20:00.

Μετά το τέλος των ματς, παίζουμε μπάλα στο στούντιο, με σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Όλα αυτά, ΕΔΩ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



