Τα 29 του έκλεισε χθες, 6 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα γιόρτασε.. ισοπεδώνοντας τους Νικς για το In-Season Tournament του NBA.

Μάλιστα, οι συμπαίκτες του γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά του, φέρνοντας και για έκπληξη μια τούρτα... υπερπαραγωγή για να κόψουν.

Wouldn't be a birthday without a cake! 🎂 pic.twitter.com/X3dHAZGosl — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 6, 2023

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε επίσης με μια ανάρτησή του στα social να δώσει μερικές συμβουλές, δεδομένου ότι η ζωή περνάει γρήγορα.

«Χαρείτε τη ζωή σας. Εγώ είμαι 29 ετών. Η ζωή περνάει γρήγορα. Χαρείτε τη ζωή και περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Μην αφήνετε κανέναν να ζει καλύτερα από εσάς. Να χαμογελάτε περισσότερο και να είστε χαρούμενοι. Να είστε πεινασμένοι και ταπεινοί. Να είστε ο εαυτός σας. Να χαίρεστε τη ζωή», ήταν το μήνυμά του.

Thank you for all the calls, messages and the cake 🤣🙏🏾🙏🏾 MORE LIFE!!!! pic.twitter.com/boOCRdQmS7 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 7, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.