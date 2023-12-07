Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε 29: Η τούρτα - έκπληξη από τα «ελάφια» και οι συμβουλές για τη ζωή (Βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε επίσης με μια ανάρτησή του στα social να δώσει μερικές συμβουλές, δεδομένου ότι η ζωή περνάει

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τα 29 του έκλεισε χθες, 6 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα γιόρτασε.. ισοπεδώνοντας τους Νικς για το In-Season Tournament του NBA.

Μάλιστα, οι συμπαίκτες του γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά του, φέρνοντας και για έκπληξη μια τούρτα... υπερπαραγωγή για να κόψουν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε επίσης με μια ανάρτησή του στα social να δώσει μερικές συμβουλές, δεδομένου ότι η ζωή περνάει γρήγορα.

«Χαρείτε τη ζωή σας. Εγώ είμαι 29 ετών. Η ζωή περνάει γρήγορα. Χαρείτε τη ζωή και περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Μην αφήνετε κανέναν να ζει καλύτερα από εσάς. Να χαμογελάτε περισσότερο και να είστε χαρούμενοι. Να είστε πεινασμένοι και ταπεινοί. Να είστε ο εαυτός σας. Να χαίρεστε τη ζωή», ήταν το μήνυμά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA γενέθλια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark