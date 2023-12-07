Έρχεται… ξεκαθάρισμα στο ρόστερ του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός γύρισε πρόσφατα σελίδα με τη νέα αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία του. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ αποχαιρέτησε έπειτα από λίγους μήνες παρουσίας (και 22 παιχνίδια) στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, με τον Κάρλος Καρβαλιάλ να αναλαμβάνει τα… κλειδιά της ομάδας.

Αυτή η αλλαγή δεν θα είναι η μοναδική στους Πειραιώτες. Άλλωστε, όπως είχε προαναγγείλει ο Κώστας Νικολακόπουλος το Σάββατο (2/12), «αλλάζουν πολλά από Δευτέρα στον Ολυμπιακό». Ο 58χρονος προπονητής βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της ομάδας, η οποία έχει νέο αθλητικό διευθυντή τον Πέδρο Άλβες.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες αλλαγές που αφορούν ασφαλώς το ρόστερ. Οι Άλβες, Κορδόν, Ναβάρο, μαζί με τον Καρβαλιάλ καλούνται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το δυναμικό του Ολυμπιακού. Κάποιοι παίκτες που υπολογίζονταν από τον Μαρτίνεθ πιθανόν να μπουν στο περιθώριο ή και να αποτελέσουν παρελθόν.

Κάποιοι παίκτες, όπως ο Σολμπάκεν, έχουν απογοητεύσει πλήρως με την παρουσία τους. Ο Νορβηγός αποκτήθηκε το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού, έχει αγωνιστεί σε οκτώ ματς και δεν είναι ούτε ένα αξιόλογο. Σε ρηχά νερά έχει κινηθεί ο Γκουστάβο Σκάρπα,ο οποίος το προσπαθεί, αλλά από ουσία… λίγα πράγματα. Για τον Βραζιλιάνο υπάρχουν δημοσιεύματα στην πατρίδα του σε καθημερινή βάση και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί η σχετική φημολογία. Φυσικά, δεν χρειάζεται να ασχολείται κάποιος με το ρεπορτάζ για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός με περιπτώσεις τύπου Μπιέλ στο λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός θέλει περισσότερα πράγματα από παίκτες του στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά ασφαλώς έχει θέματα και μεσοαμυντικά. Κυρίως στη θέση του στόπερ. Ο Φρέιρε είναι μονίμως στα… πιτς και δεν έχει προλάβει να δείξει αν μπορεί ή όχι να γίνει ο ηγέτης στόπερ που έχουν οι «ερυθρόλευκοι». Πάντως και όσο έπαιζε ο δανεικός από την Πούμας αμυντικός, φαινόταν ότι κάτι παραπάνω χρειαζόταν ο Ολυμπιακός στα μετόπισθεν και είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα ψαχθεί για παίκτη στο κέντρο της άμυνας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.