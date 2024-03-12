Λογαριασμός
Αμφίβολος για το ντέρμπι με Παναθηναϊκό ο Γουόκαπ - Σε καλό δρόμο Λαρεντζάκης και Γκος

Συνέχισε θεραπεία ο Γουόκαπ και είναι αμφίβολος για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αισιοδοξία για Λαρεντζάκη και Γκος που έκαναν ατομικό

Ολυμπιακός

Παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Τόμας Γουόκαπ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη στο ΣΕΦ (19:45) για την Ευρωλίγκα. Ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού, που είχε υποστεί διάστρεμμα δευτέρου βαθμού την προηγούμενη Δευτέρα στο ματς με το Περιστέρι bwin, έκανε και σήμερα θεραπεία. Η αυριανή μέρα είναι η κρίσιμη για τη συμμετοχή του, που πάντως παραμένει ανοιχτή.

Αντίθετα, πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα σήμερα. Αμφότεροι αναμένεται την Τετάρτη να μπουν σε προπόνηση επαφών και λογικά θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεπερνώντας το πρόβλημα στο γόνατο και τις μυϊκές ενοχλήσεις αντίστοιχα. Εκτός μάχης είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που υπολογίζεται να επιστρέψει μετά τα μέσα Απριλίου στις προπονήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
