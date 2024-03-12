Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στις «16» του Indian Wells, αφού επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-4) της Καρολίν Γκαρσιά (Νο. 26) και για τέταρτη διαδοχική χρονιά θα είναι παρούσα στον 4ο γύρο της διοργάνωσης στην Καλιφόρνια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που φιλοδοξεί σε καλή πορεία στη συνέχεια του τουρνουά, δήλωσε: «Είχα ξεκάθαρο πλάνο για το τι πρέπει να κάνω και το έκανα. Το σερβίς ήταν σημαντικό, διότι παίρνει πολύ ρίσκο όταν επιστρέφει η Καρολίν και επίσης έχει καλό σερβίς. Είναι ωραίο να παίρνεις μερικές νίκες και μάλιστα άνετες. Απλά να νιώθω ότι πηγαίνω εκεί που ήμουν. Ο δρόμος είναι μακρύς, βέβαια. Η φάση των «16» δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά παράλληλα νιώθω ότι κάνω το σωστό και ότι τα καλά πράγματα θα έρθουν».

