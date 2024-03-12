Παναθηναϊκός: Οι απίθανες επιδόσεις τον Μάρτιο στον Πειραιά

Η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ αποτελεί παρελθόν και τον Παναθηναϊκό μεγάλο νικητή στο αιώνιο ντέρμπι με 1-3 μέσα στον Πειραιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός κάνει διπλό μέσα στον Πειραιά μήνα Μάρτιο.

Από τότε που κατασκευάστηκε το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού το τριφύλλι μετράει τρία διπλά τον Μάρτιο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο του.

