Τους παίκτες που θα παλέψουν να οδηγήσουν την Ελλάδα στο Euro 2024 ανακοίνωσε ο Γκουστάβο Πογέτ.

Ο Ουρουγουανός προπονητής ανακοίνωσε τις κλήσεις για τον αγώνα με το Καζακστάν στην Opap Arena στις 21 Μαρτίου και εφόσον έρθει η πρόκριση στον τελικό εκτός έδρας απέναντι στο νικητή του Γεωργία/Λουξεμβούργου.

Κανονικά διαθέσιμοι θα είναι οι Τσιμίκας και Χατζηδιάκος, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν. Στην ομάδα διατηρείται ο Τζαβέλλας, παρότι κάποιες δηλώσεις του είχαν ερμηνευτεί ως προάγγελος αποχώρησης. Eκτός κλήσεων είναι και ο Γούτας, που ήταν μέσα στα προηγούμενα προσκλητήρια.

Εκτός έμειναν οι Γιαννούλης (είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού πρόσφατα στη Νόριτς), Βαγιαννίδης και Κώτσιρας. Παρά την απουσία του Γιαννούλη, δεν υπάρχει στις κλήσεις άλλο αριστερό μπακ πλην του βασικού Τσιμίκα, αφού δεν κλήθηκε κάποιος από τους Κυριακόπουλο, Λυκογιάννη ή Πήλιο.

Στη μεσαία γραμμή παραμένει στις κλήσεις ο Ζέκα, αλλά δεν είναι στη λίστα οι Αλεξανδρόπουλος και Γαλανόπουλος που δεν έχουν πολλές συμμετοχές σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Στην επίθεση επιστρέφει ο Τζόλης, ενώ δεν υπάρχει ο Φούντας.

Σημειώνεται πως μόλις 11 από τους 27 κληθέντες αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι κλήσεις: Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Διούδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Τζαβέλλας Ρότα, Μπάλντοκ, Μπακασέτας, Mπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης, Μάνταλος, Σιώπης, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης, Παυλίδης, Τζόλης.

Οι μεγαλές μάχες, θέλουν σπουδαίους μαχητές🗒️



🤩 Οι κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας #ethnikiomada pic.twitter.com/LB3T1XPSv1 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) March 12, 2024

