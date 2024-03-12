Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νικολογιάννης: «Πιθανότατα νέα αναπροσαρμογή με Ιωαννίδη – Επιβράβευση για Λοντίγκιν»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Τάσο Νικολογιάννη στον bwinΣΠΟΡ FM

Ιωαννίδης

Για τον Φώτη Ιωαννίδη και το νέο δημοσίευμα σχετικά με το ενδιαφέρον της Στουγκάρδης, αλλά και για την επιστροφή του Γιούρι Λοντίγκι στην Εθνική Ρωσίας μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM.

Επίσης, ο έμπειρος ρεπόρτερ αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος στην κατάθεσή του στην ΕΕΑ.

Για τα νέα δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον της Στουγκάρδης για τον Ιωαννίδη: «Τα δημοσιεύματα για τον Ιωαννίδη είναι εδώ και καιρό. Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ είναι αστείο. Δεν το συζητάει καν ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει μόνο εξωπραγματική πρόταση. Είναι επιθυμία της διοίκησης Γιάννη Αλαφούζου να παραμείνει για χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης. Πιθανότατα θα γίνει νέα αναπροσαρμογή συμβολαίου. Κάποια στιγμή ο παίκτης σίγουρα θα έχει στο μυαλό του να πάει στο εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός πίστεψε σε αυτόν από την αρχή και στην ομάδα θέλουν να χτίσουν πάνω του, όπως και σε άλλους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Ιωαννίδης θέλει τώρα να πάει εξωτερικό. Προτάσεις δεδομένα θα υπάρξουν, αλλά ξαναλέω ότι μόνο με εξωπραγματικό ποσό θα συζητήσει κάτι ο Παναθηναϊκός.»

Για τις προπονήσεις: «Θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μέχρι και την Πέμπτη και στη συνέχεια οι παίκτες θα έχουν άδεια για τέσσερις ημέρες. Μετά τη διακοπή ο Γεντβάι θα είναι ok, όπως και ο Σένκεφελντ. Ο Χουάνκαρ μπήκε στις προπονήσεις».

Για την επιστροφή Λοντίγκιν στην Εθνική Ρωσίας: «Είχαμε πει από χθες ότι περιμέναμε την κλήση Λοντίγκιν στην Εθνική Ρωσίας. Ο Λοντίγκιν επιβραβεύεται. Εχει γίνει μια τρομερή διαχείριση γκολκίπερ στον Παναθηναϊκό. Τους κάνουν να νιώθουν σημαντικοί και απαραίτητοι. Αυτός είναι και ο λόγος που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα. Οι συμμετοχές αυτές τον βοήθησαν να επιστρέψει στην Εθνική Ρωσίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. »

Για τις μη κλήσεις των Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς: «Ο προπονητής της Σερβίας θέλει να δοκιμάσει κι άλλους παίκτες, αλλά το πιο πιθανό τουλάχιστον για τον Μλαντένοβιτς είναι ότι θα είναι στο EURO».

Aκούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Φατίχ Τερίμ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark