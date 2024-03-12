Νικολογιάννης: «Πιθανότατα νέα αναπροσαρμογή με Ιωαννίδη – Επιβράβευση για Λοντίγκιν»

Για τον Φώτη Ιωαννίδη και το νέο δημοσίευμα σχετικά με το ενδιαφέρον της Στουγκάρδης, αλλά και για την επιστροφή του Γιούρι Λοντίγκι στην Εθνική Ρωσίας μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM.



Επίσης, ο έμπειρος ρεπόρτερ αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος στην κατάθεσή του στην ΕΕΑ.



Για τα νέα δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον της Στουγκάρδης για τον Ιωαννίδη: «Τα δημοσιεύματα για τον Ιωαννίδη είναι εδώ και καιρό. Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ είναι αστείο. Δεν το συζητάει καν ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει μόνο εξωπραγματική πρόταση. Είναι επιθυμία της διοίκησης Γιάννη Αλαφούζου να παραμείνει για χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης. Πιθανότατα θα γίνει νέα αναπροσαρμογή συμβολαίου. Κάποια στιγμή ο παίκτης σίγουρα θα έχει στο μυαλό του να πάει στο εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός πίστεψε σε αυτόν από την αρχή και στην ομάδα θέλουν να χτίσουν πάνω του, όπως και σε άλλους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Ιωαννίδης θέλει τώρα να πάει εξωτερικό. Προτάσεις δεδομένα θα υπάρξουν, αλλά ξαναλέω ότι μόνο με εξωπραγματικό ποσό θα συζητήσει κάτι ο Παναθηναϊκός.»



Για τις προπονήσεις: «Θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μέχρι και την Πέμπτη και στη συνέχεια οι παίκτες θα έχουν άδεια για τέσσερις ημέρες. Μετά τη διακοπή ο Γεντβάι θα είναι ok, όπως και ο Σένκεφελντ. Ο Χουάνκαρ μπήκε στις προπονήσεις».



Για την επιστροφή Λοντίγκιν στην Εθνική Ρωσίας: «Είχαμε πει από χθες ότι περιμέναμε την κλήση Λοντίγκιν στην Εθνική Ρωσίας. Ο Λοντίγκιν επιβραβεύεται. Εχει γίνει μια τρομερή διαχείριση γκολκίπερ στον Παναθηναϊκό. Τους κάνουν να νιώθουν σημαντικοί και απαραίτητοι. Αυτός είναι και ο λόγος που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα. Οι συμμετοχές αυτές τον βοήθησαν να επιστρέψει στην Εθνική Ρωσίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. »



Για τις μη κλήσεις των Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς: «Ο προπονητής της Σερβίας θέλει να δοκιμάσει κι άλλους παίκτες, αλλά το πιο πιθανό τουλάχιστον για τον Μλαντένοβιτς είναι ότι θα είναι στο EURO».



Aκούστε το ηχητικό απόσπασμα:

