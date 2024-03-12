Ραψωδία του Ολυμπιακού στο Μόναχο! Η ομαδάρα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου διέλυσε την Μπάγερν μέσα στο… σπίτι της με το εμφατικό 3-1, πραγματοποιώντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που πέτυχε τα τρία γκολ, και εξασφάλισε ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Youth League!



Μαγική εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν τη συμπαράσταση περισσότερων από 250 οπαδών τους στο προπονητικό των Βαυαρών και μετέτρεψαν ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων σε… πάρτι!



Με Κοπεγχάγη ή Ναντ στα ημιτελικά της διοργάνωσης οι Πειραιώτες όπου θα διεξαχθούν σε μορφή final-4 στη Νιόν. Με τους παίκτες του Συλαϊδόπουλου να δείχνουν ότι είναι ικανοί ακόμη και για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, με δύο βήματα να απομένουν ώστε το όνειρο των ταλαντούχων παιδιών του Ολυμπιακού να γίνει πραγματικότητα.



Στις κερκίδες οι Τούχελ, Χένες και Έμπερλ, παρακολούθησαν από κοντά τη σπουδαία πρόκριση των ερυθρόλευκων, παρότι θα περίμεναν κάτι καλύτερο από τους παίκτες της ομάδας νέων της Μπάγερν!

Το ματς

Με… φόρα από τα αποδυτήρια μπήκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό! Μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Κωστούλα, ο Πνευμονίδης βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και ήταν έτοιμος να εκτελέσει, αλλά ο Σμιτ έδιωξε τελευταία στιγμή. Η πρώτη ευκαιρία για την Μπάγερν ήρθε στο 14ο λεπτό, με τον Κούσι-Ασαρέ να κάνει ένα πλασέ από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Σίνα του είπε «όχι»!

Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο και ξεκίνησε να είναι αρκετά απειλητικός, με αποτέλεσμα να μετουσιώνει σε γκολ την υπεροχή του στο 32ο λεπτό, με τον Μουζακίτη να ανοίγει το σκορ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, μετά από τραγικό λάθος του Σμιτ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν σταμάτησαν εκεί και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 37’ με γκολάρα του Παπακανέλλου! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άδειασε δυο αντιπάλους του με εκπληκτικές ντρίμπλες και εκτέλεσε σχεδόν από τη γραμμή του άουτ τον Σμιτ για το 2-0!

Η Μπάγερν φαινόταν επηρεασμένη από αυτά τα δυο γκολ και έμοιαζε να βρίσκεται στα… χαμένα, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Πειραιώτες. Στο 40’ ο Ολυμπιακός έγραψε το 3-0 «καθαρίζοντας» το ματς από το ημίχρονο. Συγκεκριμένα, ο Χ. Κωστούλας έκανε ένα φοβερό σουτ στην κίνηση και νίκησε τον Σμιτ για να δώσει ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Με τους «ερυθρόλευκους» να μένουν χωρίς προπονητή από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ως το φινάλε, αφού ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποβλήθηκε χωρίς λόγο, μιας και ο Σόλτσε πήγε με τσαμπουκά να του πάρει την μπάλα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην κάνει κάτι το μεμπτό.

Με δύο αλλαγές ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος η Μπάγερν, βάζοντας τους Ασέκο Ενκιλί και Λίσινα στις θέσεις των Αζνού και Γιένσεν. Κάτι που είχε αποτέλεσμα οι Βαυαροί να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και να κλείσουν στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό, πιέζοντας σημαντικά τους «ερυθρόλευκους» αλλά καθαρές ευκαιρίες δεν έφτιαχναν.



Παρόλα αυτά, κατάφεραν να μειώσουν στο 63ο λεπτό όταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων και αρχηγός τους, ο Ζβόναρεκ, έπιασε το σουτ από τα όρια της περιοχής, ο Σίνα δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και ο Ραμσάκ πήρε το ριμπάουντ για το 3-1. Στο αμέσως επόμενο λεπτό δε, ο Ζβόναρεκ είδε την κεφαλιά του να σταματά στο δεξί δοκάρι και οι «ερυθρόλευκοι» γλίτωσαν…

Τα λεπτά περνούσαν, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έπαιζε πιο κλειστά με στόχο να διαφυλάξει το σκορ πρόκρισης και το κατάφερε ως το φινάλε, παρότι οι γηπεδούχοι ανέβασαν και άλλο την πίεσή τους, κυνηγώντας ένα τεράστιο come-back που δεν ήρθε ποτέ. Κάπως έτσι, το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τους Πειραιώτες να το… γλεντάνε με την ψυχή τους, παίρνοντας μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Youth League.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Σμιτ,Σόλζε, Μανούμπα, Σολ, Χένινγκ, Ζβόναρεκ, Φερνάντες, Γιένσεν (46' Ενκιλί), Αζνού (46' Λισίνα), Ράμσακ, Κούσι - Ασάρε.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σίνα, Πρεκατές, Τανούλης, Κωστούλας (90' Γατόπουλος), Αλαφάκης (90' Χρήστου), Μουζακίτης, Μπάκουλας, Κουτσογούλας, Πνευμονίδης (67' Λιατσικούρας), Παπακανέλλος (78' Ντάμα), Χ. Κωστούλας.

