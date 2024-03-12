Αλαφούζος στην ΕΕΑ: «Διαχρονικές οι παθογένειες, ας ερευνήσουν οι αρχές»

Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατέθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος.



Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κλήθηκε μετά τις δηλώσεις που έκανε στις 17 Φεβρουαρίου.



Μίλησε για τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου και αναφέρθηκε στις ετερόκλητες συμμαχίες ομάδων που φτάνουν σε βαθμό εξάρτησης.



Αναφέρθηκε στο παράδειγμα ΠΑΕ που ο προπονητής της δίσταζε να πανηγυρίσει το γκολ σε βάρος συμμαχικής ομάδας. Μάλιστα αυτή η ΠΑΕ φέτος προσεταιρίστηκε άλλη ομάδα.



Ο κ. Αλαφούζος απάντησε σε ερωτήσεις μελών της ΕΕΑ για την υπόθεση Τσιλούλη, ενώ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε έρευνα για θυγατρικές ομάδες ή σκοπιμότητες διαιτητών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: dikisports.blogspot.com

