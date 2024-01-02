Οι πρώτοι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για το 2024 στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε λεπτό προς λεπτό τα πρώτα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος για τo 2024 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μην χάσετε ούτε φάση από την 16η αγωνιστική, με το κυρίως μενού να σερβίρεται την Τετάρτη (03/01).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 21:00, στο ντεμπούτο του Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του τριφυλλιού. Μία ώρα νωρίτερα ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λαμίας στις 17:00 και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο στις 19:00. Η αυλαία της ημέρας ανοίγει στις 16:00, με τον Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον Άρη.

Μπάλα, όμως, παίζουμε και την Πέμπτη (04/01) με τους αγώνες Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός στις 17:00 και Ατρόμητος-Κηφισιά στις 19:00.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με σχόλια ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές στο πρώτο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

