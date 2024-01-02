Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απέλυσε τον Γουέιν Ρούνεϊ η Μπέρμιγχαμ μετά από 83 ημέρες

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπέρμιγχαμ έπειτα από 83 ημέρες παρουσίας αποτελεί ο Γουέιν Ρούνεϊ, πληρώνοντας την κάκιστη πορεία της ομάδας

Ρούνεϊ

Πολύ πιο σύντομη του αναμενομένου, αποδείχθηκε η θητεία του Γουέιν Ρούνεϊ στη Μπέρμιγχαμ.

Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, απέλυσε τον 38χρονο προπονητή, μόλις 83 ημέρες μετά την πρόσληψη του, χρεώνοντας του την κάκιστη πορεία της ομάδας από τη μέρα που ανέλαβε!

Συγκεκριμένα oι «μπλε» έχουν μόλις δύο νίκες σε 13 ματς υπό την τεχνική ηγεσία του Ρούνεϊ, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν από την 5η θέση της βαθμολογίας της Championship, στην 19η και μοιραία η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση για την άμεση απομάκρυνση του!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Αγγλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark