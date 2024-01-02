Απέλυσε τον Γουέιν Ρούνεϊ η Μπέρμιγχαμ μετά από 83 ημέρες

Πολύ πιο σύντομη του αναμενομένου, αποδείχθηκε η θητεία του Γουέιν Ρούνεϊ στη Μπέρμιγχαμ.

Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, απέλυσε τον 38χρονο προπονητή, μόλις 83 ημέρες μετά την πρόσληψη του, χρεώνοντας του την κάκιστη πορεία της ομάδας από τη μέρα που ανέλαβε!

🔺 BREAKING: Wayne Rooney sacked by Birmingham City after just two wins from 15 games in charge.



Birmingham, who were 6th in the Championship table when John Eustace was replaced in October, now sit 20th



Read more 🔽https://t.co/k9MrbJcakS — Times Sport (@TimesSport) January 2, 2024

Συγκεκριμένα oι «μπλε» έχουν μόλις δύο νίκες σε 13 ματς υπό την τεχνική ηγεσία του Ρούνεϊ, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν από την 5η θέση της βαθμολογίας της Championship, στην 19η και μοιραία η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση για την άμεση απομάκρυνση του!

