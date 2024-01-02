Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού ενόψει της επίσημης πρώτης του Φατίχ Τερίμ, με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

O ρεπόρτερ του σταθμού, αφού αρχικά αναφέρθηκε στην σημαντική απουσία του Παλάσιος, τόνισε ότι ο τραυματισμός του Σένκεφελντ, χτυπά... καμπανάκι στους «πράσινους» για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, η οποία είναι και η απόλυτη προτεραιότητα: «Στα όρια του ανεξήγητου αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Όπου πονάει, έρχεται τραυματισμός. Θα μπορούσε να είχε ενεργήσει πιο γρήγορα για τα στόπερ. Μικρό "καμπανάκι" ώστε να βιαστεί να κλείσει το κενό στο κέντρο της άμυνας. Λογικά με Αράο-Γεντβάι κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Ευτυχώς έχει υλικό για να καλύψει το κενό του Παλάσιος ο Παναθηναϊκός. Ο πιο επιδραστικός εξτρέμ της ομάδας φέτος. ».

Για τα δημοσιεύματα από Τουρκία ο Νίκος Αθανασίου, τόνισε: «Eίναι ασταμάτητοι οι δημοσιογράφοι από την Τουρκία. Γράφονται πάρα πολλά ονόματα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ο Τερίμ και με αυτή τη λογική τα... αραδιάζουν οι Τούρκοι. Όταν κάποιο όνομα θα έχει βάση. H απόλυτη προτεραιότητα είναι του στόπερ. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για τις υπόλοιπες θέσεις. Μετά τα ματς με ΠΑΣ και Παναιτωλικό πιο ξεκάθαρη θέση στα μεταγραφικά».

