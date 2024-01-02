Αταμάν: «Δεν θα κάνουμε άλλη προσθήκη - Μόνο τον… Παπαπέτρου»

Ξεκάθαρος ήταν ο Εργκίν Αταμάν και απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενισχυθεί περαιτέρω ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ερωτηθείς, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ισπανία, αν υπάρχει περίπτωση έξτρα προσθήκης μετά την αποχώρηση του Κάιλ Γκάι, απάντησε: «Όχι, η ομάδα μας έχει πολύ καλή χημεία. Δεν θέλουμε να τη διαταράξουμε. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς και με την επιστροφή του Παπαπέτρου αυτή θα είναι η μοναδική αλλαγή που θα έχουμε».

Όσο για τη «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε Μπασκόνια (3/1) και Βαλένθια (5/1) ο Τούρκος προπονητής είπε: «Αρχίζουμε τον δεύτερο γύρο της Ευρωλίγκας στην Ισπανία, με δύο δύσκολα παιχνίδια. Τόσο η Μπασκόνια όσο και η Βαλένθια είναι μόλις μία νίκη πίσω από μας έχοντας κάνει πολύ καλή πορεία στο πρώτο μισό. Ειδικά η Μπασκόνια μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει αλλάξει πολύ και έχει κερδίσει πολλά σημαντικά ματς. Κερδίσαμε και τις δύο αυτές ομάδες στην έδρα μας, αλλά εκτός θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Είμαστε σε καλή κατάσταση, παίζουμε καλό μπάσκετ, αλλά πέρα από αυτό θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά, δυναμικά και να έχουμε καλή ομαδική άμυνα. Η Μπασκόνια παίζει πολύ γρήγορα, γι’ αυτό θα πρέπει η άμυνά μας στο τρανζίσιον να είναι καλή».

Όταν του επισημάνθηκε πως οι «πράσινοι» έχουν να κερδίσουν σχεδόν πέντε χρόνια στην Ισπανία απάντησε: «Έχω κερδίσει πολλές φορές στην Ισπανία, η ομάδα φέτος είναι διαφορετική, οι παίκτες είναι διαφορετικοί, οι προπονητές είναι διαφορετικοί… Μόνο το όνομα της ομάδας είναι το ίδιο. Δεν με νοιάζουν αυτά, παρά μόνο το μπάσκετ που θα παίξει η ομάδα μας».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως ο Κώστας Σλούκας ξεπέρασε την μικρή ασθένεια που τον κράτησε εκτός από το ματς με το Μαρούσι. «Ο Σλούκας ήταν άρρωστος και τον προφυλάξαμε στο πρωτάθλημα, αλλά χθες προπονήθηκε κανονικά και ελπίζω πως θα είναι εντάξει για αυτά τα παιχνίδια», τόνισε.

