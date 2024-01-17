Πλώρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έβαλε ο ΟΦΗ! Οι Κρητικοί τα βρήκαν σκούρα στην Καισαριανή απέναντι στην αξιόμαχη Κηφισιά, αλλά τελικά το πέναλτι του Φελίπε στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και χάρισε στην ομάδα του Πέπε Μελ την πρόκριση στην οκτάδα.



Ο Κωνσταντακόπουλος είχε δώσει προβάδισμα στην Κηφισιά, η οποία στρίμωξε τον ΟΦΗ και τον άγχωσε, μειώνοντας το συνολικό σκορ στο… γκολ (σσ. 3-1 το πρώτο ματς υπέρ των Κρητικών), αλλά τελικά πληγώθηκαν στο φινάλε και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο πρωτάθλημα.



Με τον Παναιτωλικό στα προημιτελικά θα κοντραριστεί ο ΟΦΗ, ο οποίος είχε κακή απόδοση αλλά πήρε αυτό που ήθελε και προκρίθηκε με συνολικό 4-2.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε την Κηφισιά ο Ντέιβιντ Νίλσεν. Ο Νικοπολίδης στην εστία και οι Παρράς, Βαφέας, Σπίνος, Σμπώκος στην άμυνα. Σολόα, Αντούνες στα χαφ, με τους Ίλιεφ, Κωνσταντακόπουλο, Αντερέγκεν στη μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.



Με 4-3-3 κατέβασε τον ΟΦΗ ο Πέπε Μελ. Στο τέρμα ο Μπάουμαν και οι Αμπάντα, Πασαλίδης, Βούρος, Λάρσον στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκλάζερ, Γκαγέγος, Μπάκιτς στην τριπλέτα του άξονα, με τους Μοσκέρα, Ριέρα στα εξτρέμ και ο Ντίκο μοναδικός προωθημένος.



Το ματς



Καλύτερος ήταν ο ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο, πιο δραστήριος και επικίνδυνος, αλλά αδυνατούσε να φτιάξει τις πολύ μεγάλες φάσεις μπροστά στην εστία του Νικοπολίδη. Η Κηφισιά έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις και είχε την πρώτη της καλή στιγμής στο 36ο λεπτό, την οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί και να βάλει… φωτιά. Συγκεκριμένα, ο Τετέι έσπασε στον αμαρκάριστο Αντερέγκεν, ο οποίος κατάφερε να χάσει το κοντρόλ μέσα από την μικρή περιοχή.



Τα λεπτά περνούσαν ο ρυθμός είχε πέσει λίγο, με τους Κρητικούς να έχουν μια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 43’. Μετά από ωραία συνεργασία του Λάρσον και του Μπάκιτς, ο δεύτερος έκανε ένα σουτ από δύσκολη γωνία, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.



Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες (0-0).

