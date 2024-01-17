Κύπελλο: «Έκλεισε» ήδη θέση στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ, 4-0 στις Σέρρες

Το πόδι κολλημένο στο γκάζι και έφυγε για ημιτελικά ο ΠΑΟΚ! Ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε... παρέλαση στις Σέρρες επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού στο πρώτο ματς της φάσης των «8» μετατρέποντας τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας σε τυπική διαδικασία!



Με 10 αλλαγές στη διάταξη τους οι Θεσσαλονικείς οι οποίοι δεν... λυπήθηκαν την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, έχασαν πολλές ευκαιρίες και σταμάτησαν στα τέσσερα γκολ. Σκόραρε ξανά ο Μάρκος Αντόνιο, πολύ καλό ματς από τον Μπράντον Τόμας που έχασε πέναλτι στο 59', επιστροφή στα γκολ με εντυπωσιακό τρόπο για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που πέτυχε το τέταρτο τέρμα για την ομάδα του.

Οι ενδεκάδες του ματς

Αλλαγές σε πρόσωπα και σχήμα από τον Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος επέλεξε το 4-3-3 για τον Πανσερραϊκό με τον Κατσίκα στην εστία και τους Ντάνκελρουϊ, Διαμαντή, Θυμιάνης, Πηλέα στην άμυνα. Μορέιρα, Οικονόμου και Σοφιανός στον άξονα, με τους Μούργο, Μασκανάκη και Γούλερι στην επίθεση.Το γνωστό 4-2-3-1 και με 10 αλλαγές από τον Ράζβαν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς στην εστία ο οποίος είχε μπροστά του στην άμυνα τους Σάστρε, Μιχαηλίδη, Νάσμπεργκ και Ράφα Σοάρες. Σβαμπ και Τσιγγάρας τα δυο χαφ, ο Μάρκος Αντόνιο σε ελεύθερο ρόλο, ενώ στα άκρα πίσω από τον Τόμας, αγωνίστηκαν οι Κωνσταντέλιας και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.Με τον ΠΑΟΚ να έχει διάθεση να κυνηγήσει το γρήγορο γκολ ξεκίνησε το ματς στις Σέρρες καθώς οι παίκτες του Πανσερραϊκού ήταν αρκετά οπισθοχωρημένοι. Ωστόσο η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία ήταν εκείνη που σε ανύποπτη φάση λίγο έλειψε να προηγηθεί, όταν στο build up του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς έκανε λάθος δίνοντας την μπάλα στον Μούργο, ο νεαρός εξτρέμ σήκωσε το πόδι για να πλασάρει, αλλά γλίστρησε με τη φάση να περνά αναίμακτα για την άμυνα των φιλοξενούμενων.Στην επόμενη ακριβώς φάση η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Από κόρνερ που εκτέλεσε από την αριστερή πλευρά ο Κωνσταντέλιας, ο Μπράντον Τόμας έκανε την κεφαλιά, ο Κατσικάς απέκρουσε με τον Νάσμπεργκ να παίρνει το «ριμπάουντ» ανοίγοντας το σκορ.Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ τα οποία ωστόσο πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Στο 15' το σουτ του Μπράντον Τόμας πέρασε άουτ, ενώ στο 22' ο ΠΑΟΚ βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα.Από το λάθος του Οικονόμου η μπάλα έφτασε γρήγορα στον Μπράντον Τόμας που πέρασε στον Ζίβκοβιτς, αυτός είδε τον Σάστρε να κάνει το overlap, του την έδωσε, με τον Ισπανό να σουτάρει από πλάγια θέση, κάτω από τα πόδια του Κατσίκα για το 0-2!Καμία διάθεση να κατεβάσει ταχύτητες ο ΠΑΟΚ ο οποίος στο 26' άγγιξε το τρίτο γκολ με τον Σοάρες να πλασάρει μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, αλλά την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Κατσίκα.Στο 30' ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στο 3-0 όταν ο Ζίβκοβιτς με φοβερή διαγώνια μπαλιά βρήκε τον Κωνσταντέλια στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο νεαρός πλάσαρε άουτ.Εννέα λεπτά αργότερα ο Πανσερραϊκός έδειξε να έχει «σφυγμό» χάνοντας μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπει ξανά στο ματς. Ο Γούλερι πήρε την μπάλα από τα δεξιά πέρασε στον Μασκανάκη ο οποίος, αφού προσποιήθηκε στον Νάσμπεργκ σούταρε με τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς να αποκρούει και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα.Με το τέμπο να είναι χαμηλό στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη συνθήκη απειλώντας στο 51', όταν ο Ουάρντα, που πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο, έπιασε ένα σουτ εκτός περιοχής με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.Με τον ρυθμό του ματς να είναι ξεκάθαρα κακός, ο ΠΑΟΚ στο 57' κέρδισε πέναλτι, όταν ο Διαμαντής ανέτρεψε τον Μπράντον Τόμας αναγκάζοντας τον Τσετσίλα να υποδείξει πέναλτι. Ο Ισπανός ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Κατσίκας απέκρουσε σε κόρνερ διατηρώντας το σκορ στο 0-2.Στην αμέσως επόμενη φάση οι γηπεδούχοι πλησίασαν στη μείωση του σκορ με τον Ουάρντα να φεύγει στην κόντρα και να πασάρει κάθετα στον Γούλερι, ο οποίος νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Ζίβκοβιτς.Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» την πρόκριση στο 69'! Μετά από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Μάρκος Αντόνιο την υποδέχθηκε εκτός περιοχής σούταρε υπέροχα με το δεξί και νίκησε τον Κατσίκα για τοΌμως δεν σταμάτησε εκεί η «ασπρόμαυρη» καταιγίδα αφού στο 78' μπήκε με υπέροχο τρόπο το «κερασάκι» στην τούρτα της πρόκρισης. Ο Κωνσταντέλιας, ταλαιπώρησε τον Μπέργκστρεμ, πάσαρε εκτός περιοχής στον Ζίβκοβιτς ο οποίος με ένα πλασέ-όνειρο, έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Κατσίκα για το 0-4!Αν ο Μπράντον Τόμας δεν έχανε το πέναλτι στο 59' δεδομένα θα μιλούσαμε για τον MVP του ματς. Ωστόσο σπουδαίο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ έκανε ο Σάστρε ο οποίος έπαιρνε πολλά μέτρα από τα δεξιά, «έκλινε» προς τον άξονα σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής εκεί, ενώ σκόραρε στο 22' το δεύτερο γκολ της ομάδας του.Η παρουσία του Τσέτσιλα στις Σέρρες ήταν... τυπική, με τον Έλληνα ρέφερι να υποδεικνύει σωστά το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 56' και το οποίο απέκρουσε ο Κατσίκας.Kατσίκας - Ντάνκελρουϊ, Διαμαντής (61' Μπέργκστρεμ), Θυμιάνης, Πηλέας - Μορέιρα (61'Στάικος), Οικονόμου, Σοφιανός (46' Ουάρντα) - Μούργος, Μασκανάκης, Γούλερι (61' Μπετανκόρ)Τσομπανίδης, Αυλωνίτης, Πεταυράκης, Τόμας, ΠαπαβασιλείουΖ. Ζίβκοβιτς - Σάστρε (70' Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Νάσμπεργκ, Σοάρες- Τσιγγάρας (70' Τάισον), Σβαμπ (70' Μεϊτέ)-Α. Ζίβκοβιτς (70' Μουργκ), Κωνσταντέλιας, Μάρκος Αντόνιο - Τόμας (70' Τζίμας)Tαλιχμανίδης, , Μπάμπα, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ,Κωνσταντίνος ΤσέτσιλαςΚωνσταντίνος Στάικος, Γιώργος ΧριστάκογλουΚωνσταντίνος ΚατοίκοςΆγγελος Ευαγγέλου, Ιορδάνης Απτόσογλου

