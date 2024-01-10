Βαρύτατη «καμπάνα» από την ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία με τις ευλογίες της FIFA στον Μαρκ Όφερμαρς.

Όπως έγινε γνωστό επέβαλε στον παλαίμαχο διεθνή άσο και μέχρι προ αρκετών μηνών εργαζόμενο στον Αγιαξ, απαγόρευση ενασχόλησής του με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον για έναν χρόνο, κρινόμενος ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε γυναίκες υπαλλήλους στον «Αίαντα».

Ο Οφερμαρς ήταν αθλητικός διευθυντής στον Αγιαξ, πόστο από το οποίο αποχώρησε τον Φεβρουάριο 2022 όταν και έγινε γνωστό το σκάνδαλο με εκείνον να το παραδέχεται.

Μετά την αποχώρησή του από τον Αγιαξ, ανέλαβε αντίστοιχο πόστο στην Αντβέρπ , πόστο από το οποίο και πάλι αποχώρησε για ευνόητους λόγους.

