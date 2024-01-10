Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» με φόντο τα προημιτελικά του Κυπέλλου!

Όλα τα φώτα στραμμένα στη Λεωφόρο για τη μητέρα των «μαχών» του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα «ξίφη» απόψε στις 21:30 (Cosmote Sport 1, sport-fm.gr bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson!

Οι δυο «αιώνιοι» αντίπαλοι είναι τελείως... διαφορετική από την τελευταία φορά που τέθηκαν αντιμέτωποι, τόσο σε ψυχολογία όσο και σε δυναμικό, αφού αμφότεροι βρίσκονται υπό τις οδηγίες νέων προπονητών.

Από τη μια πλευρά οι «πράσινοι» με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο τους πλέον, θα επιδιώξουν να πάρουν «καθαρή» νίκη προκειμένου να πάνε στη ρεβάνς του Φαλήρου μια εβδομάδα αργότερα, έχοντας το πάνω χέρι. Άλλωστε το κίνητρο τους είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς τη φετινή σεζόν δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης σε ντέρμπι, ενώ θέλουν να... εξιλεωθούν και για την περσινή ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» που τους στέρησε το πρωτάθλημα.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από το 2/2 κόντρα σε ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα, αποτελέσματα τα οποία βοήθησαν στην επιστροφή του στην κορυφή της βαθμολογίας. Άλλωστε, ενδεχόμενη νίκη στο αποψινό ντέρμπι, θα δώσει φουλ ψυχολογία και για το επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Φατίχ Τερίμ, δεν υπολογίζει στους Παλάσιος, Πάλμερ-Μπράουν και Μάγκνουσον που είναι τραυματίες, αλλά και στον Μπαρτ Σένκεφελντ, ο οποίος παρότι προπονήθηκε κανονικά κρίθηκε ανέτοιμος, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο δεκαήμερο. Αντίθετα στην 22αδα συμπεριλήφθηκαν οι Ρούμπεν Πέρεθ και Μπένιαμιν Βέρμπιτς οι οποίοι απουσίαζαν από το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, αφού είχαν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους εξής: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Κυριόπουλος.

Στην αντίπερα όχθη τα πράγματα στον Ολυμπιακό είναι τελείως διαφορετικά. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε κακό φεγγάρι καθώς προέρχονται από μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, με τελευταία τις ήττες στη Λαμία με σκορ 1-0 από την ομώνυμη ομάδα, αλλά και στο Καραϊσκάκη από την ΑΕΚ με σκορ 2-1.

Για τον λόγο αυτό το αποψινό ντέρμπι αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τους Πειραιώτες προκειμένου να αντιδράσουν και να γυρίσουν το «κουμπί» παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης.

O προπονητής του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, συνέχισε την... παράδοση να μην ανακοινώνει αποστολή. Ο Πορτογάλος τεχνικός ωστόσο, δεδομένα δεν υπολογίζει στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί και η συμμετοχή του Πεπ Μπιέλ και του Γιόβετιτς. Εκτός είναι και o Αγιούμπ Ελ Κάαμπι που απουσιάζει με την εθνική Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Θυμίζουμε ότι η ρεβάνς θα διεξαχθεί μετά από μια εβδομάδα (17/01, 21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι πιθανές ενδεκάδες τους ματς:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Μπρινιόλι - Βαγιαννίδης, Αράο, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς - Πέρεθ, Βιλένα, Μπερνάρ - Τζούριτσιτς, Αϊτόρ, Ιωαννίδης

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα - Αλεξανδρόπουλος, Έσε - Μασούρας, Ποντένσε, Φορτούνης- Ναβάρο

Διαιτητής: Γιούλιεν Βάινμπεργκερ (Αυστρία)

Βοηθοί: Xάιντερχαϊχ-Κόλμπιτς (Αυστρία)

VAR: Mάνουελ Σχέτενγκραμπερ

AVAR: Ράινχαρτ Μπουξμπάουμ (Αν. Αττικής)

4oς διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

