Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε στους παίκτες της Ρεάλ την άφιξη του Εμπαπέ

Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους για την μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να ανακοινώνει στους παίκτες της «βασίλισσας» την άφιξη του Γάλλου

Εμπαπέ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης! Το… σίριαλ του Γάλλου θα έχει αίσιο τέλος και αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσε, να φορέσει δηλαδή τη φανέλα της «βασίλισσας», θα γίνει πραγματικότητα.

Ήδη ο Εμπαπέ έχει ανακοινώσει στην Παρί ότι θα φύγει στο τέλος της σεζόν από την ομάδα και όλα έχουν πάρει πια τον δρόμο τους. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε στους παίκτες την άφιξη του Γάλλου και τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από τελειωμένα.

Αναμένουμε λοιπόν να βγουν στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο «μπαμ» στο ποδόσφαιρο!

