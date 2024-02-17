Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Midea και Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας στους ημιτελικούς του ΟΠΑΠ FINAL 8 του Κυπέλλου Μπάσκετ Ανδρών στον ΣΚΑΪ

Μια μέρα γεμάτη μπασκετική δράση είναι η σημερινή για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ!

Η ημιτελική φάση του ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών είναι γεγονός και η αγωνία κορυφώνεται σήμερα, με τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια Ηρακλείου Κρήτης, που θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ.

Στις 18.00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον Άρη Midea.

Ακολουθεί στις 21.00 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Προμηθέα Πάτρας.

Στην περιγραφή των ημιτελικών και στο σχολιασμό είναι οι Μπάμπης Σαραντινάκης και Χρήστος Ρομπόλης ενώ το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο μεταδίδουν ο Νίκος Ζέρβας και ο Γιώργος Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θανάσης Κρητικός.

