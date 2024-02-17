Παναθηναϊκός: Πως επηρεάζουν οι «shooting days» τα αποτελέσματα του Τριφυλλιού

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον Άρη για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας σε μία άτυπη ρεβάνς από την ήττα στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ χωρίς όμως να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Μάλιστα είναι ακόμα ένα παιχνίδι στη σειρά στο οποίο οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν σουτάρουν με χαμηλά ποσοστά στο τρίποντο.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Παναθηναϊκός φαινόταν να… τρομάζει τους αντιπάλους του. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθώς ο Εξάστερος έχει ακόμα τα επιθυμητά αποτελέσματα ως επί το πλείστον. Παρόλα αυτά μεγάλη αλλαγή παρατηρείται στην ευστοχία πίσω από τα 6,75 μέτρα. Για τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια, οι «πράσινοι» σούταραν με ποσοστό 50% και πάνω πίσω από την γραμμή του τριπόντου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.