Παναθηναϊκός: Η ανακοίνωση για την επιστροφή στα γήπεδα

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή το σημερινό παιχνίδι με την Λαμία (17/02-20:30) στην Λεωφόρο και την επιστροφή του κόσμου στις κερκίδες του «Απόστολος Νικολαΐδης» μετά από μήνες εφιστώντας στους φιλάθλους του την προσοχή, ώστε να μην συμβεί το παραμικρό που θα μπορούσε να επιφέρει την τιμωρία της έδρας.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» έδωσαν μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα ισχύουν πλέον μετά το νέο νόμο εξηγώντας πως κανείς δεν θα μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο χωρίς ονομαστικό εισιτήριο και μάλιστα θα του επιβάλλεται και πρόστιμο, όπως και σε περίπτωση που κάποιος έχει εισιτήριο με άλλο όνομα, στην οποία μάλιστα θα τιμωρείται και η ΠΑΕ.

