Ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin περνά σε νέα εποχή!

Το συναίσθημα να τρέχεις στην ιστορική μαραθώνια διαδρομή Πέλλα – Θεσσαλονίκη καθώς και ν’ αντιλαμβάνεσαι τον ενθουσιασμό των χιλιάδων δρομέων υγείας να πλημυρίζουν το όμορφο κέντρο της πόλης είναι μοναδικό. Ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Β. Ελλάδας, προσφέρει αμέτρητες συγκινήσεις και με την bwin στο πλευρό του η εμπειρία γίνεται μοναδική.

Όπως όλα εξελίσσονται έτσι και ο «Μαραθώνιος της Ιστορίας» περνά σε νέα εποχή. Διατηρώντας την ιστορική ταυτότητα του με τη φιλοσοφία της πολύπλευρης αθλητικής, κοινωνικής και πολιτιστικής εμπειρίας ανανεώνεται αισθητικά με νέο λογότυπο και δημιουργικά και παράλληλα εξελίσσεται σε φιλικότερος προς το περιβάλλον με παρεμβάσεις σε 11 τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η bwin για 6η διαδοχική χρονιά στηρίζει τον Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin, παραμένει Ονομαστικός Χορηγός και υπόσχεται να εκτοξεύσει την εμπειρία στα ύψη. Η «Νύμφη του Θερμαϊκού» ξέρει να ζει σε έντονους ρυθμούς και η φήμη του μαραθωνίου, του κορυφαίου αθλητικού event της βορείου Ελλάδας έχει ξεπεράσει τα σύνορα, προσελκύοντας συμμετέχοντες από το εξωτερικό.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand στήριξε από την αρχή τη νέα προσπάθεια, καθώς αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη τα τελευταία έξι χρόνια. Η αμοιβαία εκτίμηση και υποστήριξη είναι άλλωστε τα συστατικά για την ολοένα και πιο επιτυχημένη διεξαγωγή του μαραθωνίου. Στόχος και των δύο πλευρών να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους νέους, αλλά και ανθρώπους από το εξωτερικό. Εξάλλου, η πανέμορφη Θεσσαλονίκη ξέρει να «μαγεύει» τόσο τους κατοίκους της όσο και τους επισκέπτες.

Η Θεσσαλονίκη θα φορέσει τα… αθλητικά της και το ανοιξιάτικο ραντεβού δίνεται για τις 21 Απριλίου, εκεί όπου χιλιάδες δρομείς θα τρέξουν στον Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin! Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως αγωνιστικής κατάστασης είναι έτοιμοι να αφεθούν στο ρυθμό του αγώνα και να δώσουν ξεχωριστό τόνο στο μοναδικό αυτό event.

Η bwin συνεχίζει να αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξη της στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, παραμένει αρωγός στην προσπάθεια εξέλιξης των μεγάλων δρομικών events όλης της χώρας. Η τελευταία χρονιά ήταν μοναδική και η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και το bwin Running Team ξέρει να δίνει ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση, συγκεντρώνοντας πολλούς ενθουσιώδεις δρομείς που εκτοξεύουν την εμπειρία στα ύψη.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin, Ιωάννα Μπερίου τόνισε: «Η bwin πιστή στη φιλοσοφία της «αγκαλιάζει» κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση της Ελλάδας. Στηρίζουμε τον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin, αποτελώντας Ονομαστικοί Χορηγοί του μεγαλύτερου δρομικού event της βορείου Ελλάδας. Παραμένουμε συνοδοιπόροι της διοργάνωσης και συμπαραστάτες σε κάθε αλλαγή, που στόχο έχει να προσελκύσει ακόμα περισσότερα νέα παιδιά στον αθλητισμό».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.