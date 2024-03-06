Σοκάρει για άλλη μια φορά ο Πολ Γκασκόιν, που προχώρησε σε άλλη μία συγκλονιστική εξομολόγηση για το πώς το αλκοόλ κατέστρεψε τη ζωή και την καριέρα του.



«Κάποτε ήμουν ένας ευτυχισμένος αλκοολικός. Πλέον, όχι, είμαι ένας δυστυχισμένος αλκοολικός. Δεν βγαίνω να πιώ, πίνω στο σπίτι. Ο κόσμος ξέρει τον Γκασκόιν, αλλά όχι τον Γκάζα. Ακόμα και εγώ συχνά δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου.



Αν θέλω να καταστρέψω τη μέρα μου, απλά πάω στην παμπ. Αν θέλω μια καλή μέρα, πάω για ψάρεμα. Το πρόβλημα δεν είναι το να πίνεις, αλλά το μετά. Όταν βλέπω το κινητό με 30 αναπάντητες, ξέρω ότι έχω θέμα» είπε ο 56χρονος Άγγλος μιλώντας σε podcast.

Αναφέρθηκε, δε και σε ένα περιστατικό, που τον «σημάδεψε» στην παιδική ηλικία του, με τον τραγικό θάνατο ενός φίλου του.



«Όταν ήμουν 12 χρόνων πήγαμε σε ένα μαγαζί και υπήρχε ένα φορτηγάκι με παγωτά απ' έξω και φώναξα: ''Τρέξτε γρήγορα, θα αργήσουμε''. Ο Στέφεν έτρεξε μπροστά μας, ήταν ένα μέτρο πιο πέρα και όταν πέρασε μπροστά από το φορτηγάκι αυτό τον χτύπησε. Τον πέταξε πολύ μακριά. Έτρεξα πάνω του, τού μιλούσα, είχε το κεφάλι του στο μπούτι μου και τα χείλη του κινούνταν.



Νόμιζα ότι θα γίνει καλά, αλλά όχι. Αυτές ήταν οι τελευταίες του κινήσεις. Θυμάμαι να είμαι 12 χρονών και να σηκώνω ένα πτώμα έξω από το φέρετρο. Φιλούσα τη σορό του, την αγκάλιαζα και τού ζητούσα συγγνώμη. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήταν τραγικό».

